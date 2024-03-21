ICRYPEX ile Kripto ve Ekonomi Seminerleri Başlıyor

Türkiye'nin önde gelen kripto para platformu ICRYPEX, 23 Mart’ta The Marmara Otel Lara Antalya’da düzenlenecek olan bir etkinlikle kripto ve ekonomi seminerlerinin üçüncü ayağını başlatıyor. ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer'in liderliğinde, kripto ve ekonomi dünyasının tanınmış isimlerinden Selçuk Geçer de etkinlikte yer alacak ve katılımcılarla birlikte sektörün nabzını tutacak.

Türkiye'nin öncü kripto para platformlarından ICRYPEX, kripto ve ekonomi başlıklarıyla düzenleyeceği bu seminerlerde kripto teknolojileri ve blok zinciri, dijital varlıklara yönelik öngörüler, ekonomideki gelişmeler gibi birçok farklı konuyu ele almakla beraber odak noktasına finansal okur-yazarlığa katkı sağlamayı yerleştiriyor. Farklı tarihlerde Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenecek bu seminerlerden ikincisinin gerçekleşeceği Antalya Kripto ve Ekonomi Seminerleri kripto para ve ekonomi dünyasında önemli bir buluşma noktası olacak.

Konuşmacılar arasında, kripto para piyasasının deneyimli isimlerinden olan Gökalp İçer’in yanı sıra Selçuk Geçer ve ICRYPEX araştırma uzmanı Berk Koçak’ın yer alacağı bu seminerde kripto para ve finans dünyasında doğru bilgiyle işlem yapma konusunda değerli bilgiler paylaşılacak.

Antalya’daki The Marmara Otel Lara’da gerçekleşecek seminerlerin üçüncü ayağında ICRYPEX, katılımcılarına kripto ve ekonomi alanında güçlü bir rüzgar oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda sürpriz hediyelerle dolu bir deneyim de yaşatacak. Etkinlik, katılımcılara kripto para ve ekonomi dünyasındaki güncel gelişmeleri öğrenme fırsatı sunarken, network oluşturma imkanı da sağlayacak.

Etkinlik katılımcıları, etkinlik boyunca alanında uzman her bir isimle tanışma ve bizzat görüşme imkanı bularak bilgi alışverişi deneyimini zenginleştirebilecek. İnteraktif olarak tasarlanan bu seminer sayesinde katılımcılar, düzenlenecek özel oturumlarda merak ettiği konularda doğrudan cevap alma şansı yakalayarak bilgilerini daha da derinleştirebilecek.

ICRYPEX’e üye olan herkes, ICRYPEX ile Kripto ve Ekonomi Seminerlerine ücretsiz giriş bileti alabilir

Kripto ve ekonomi özelinde gerçekleşecek bu keyifli yolculuğun katılımcıları dünya üzerinden önemli yeri olan bu iki alandaki bilgilerini ve finansal okuryazarlıklarını uzman isimlerin katkılarıyla genişletme imkanına erişebilecekler.

ICRYPEX, etkinlik boyunca, katılımcılarının bilgi düzeyini artırmayı amaçlayan makro ve mikro ekonomi konularında düzenleyeceği aktiviteleri sürpriz hediyelerle buluşturarak misafirlerine dolu dolu bir deneyim yaşatacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek bu seminere katılmak isteyen kullanıcıların yapması gereken tek şey, ICRYPEX'e web sitesine üye olmak ve kolayca biletine erişmektir.

ICRYPEX Kripto ve Ekonomi Seminerleri’nde, ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, ‘Kripto teknolojileri ve blok zinciri, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, ETF ve Halving süreçleri’ gibi birçok farklı konu başlığında katılımcılarla bir araya gelecek. Selçuk Geçer kripto para ve ekonomi dünyasının çeşitli yönlerini kapsayan konularda katılımcıları bilgilendirecek. Ayrıca, ICRYPEX Araştırma Uzmanı Berk Koçak, ‘2024 beklentileri, kripto piyasalarını etkileyecek gelişmeler, kripto varlıklarda popüler ve potansiyel projeler’ gibi değerlendirme konularında katılımcılara bilgi sağlayacak.

ICRYPEX Kripto ve Ekonomi Seminerleri, katılımcılarına sunacağı geniş bir perspektif sayesinde, onlara kripto para dünyasında doğru bilgiyle işlem yapma konusunda rehberlik edecek. Bu etkinlik, katılımcılara sadece temel bilgiler değil, aynı zamanda sektördeki güncel gelişmeler ve uzman analizleriyle de zenginleştirilmiş bir deneyim sunacak.