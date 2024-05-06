Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Düğün konvoyunda arbade, bir kişi araç altında kaldı

Düğün konvoylarında yaşanan akıl almaz görüntülere bir yenisi daha eklendi. Arkadaşının düğün konvoyunun yolunu kesen Murat Saçır, arkadaşının kullandığı aracın altında kaldı.

06 Mayıs 2024 Pazartesi 19:43
Düğün konvoyunda arbade, bir kişi araç altında kaldı






Düğün konvoyunun önünü kesti, kaçarken arkadaşını ezdi!


Çorum'da düğün konvoyunun kesilmesiyle başlayan tartışma bir kişinin araç altında kalmasıyla sona erdi. Murat Saçır (24) arkadaşı E.C.K. (25) ile otomobiliyle düğün konvoyunun önünü kesti. İkili ve düğün sahipleri arasında yaşanan tartışmada E.C.K., yere düştü. Saçır ise otomobiliyle kaçarken arkadaşının üstünden geçti.

Olay, Zile Mahallesi’nde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Saçır ve yanındaki arkadaşı E.C.K., zarf almak için otomobil ile düğün konvoyunun önünü kesti.

Bir süre sonra ikili ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Olay, çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Polis ekipleri, olayı kontrol altına almak istediği sırada E.C.K. yere düştü.

Murat Saçır, otomobiliyle kaçarken arkadaşı E.C.K.’nin üzerinden geçti. Saçır, arkadaşı E.C.K.’yi otomobiline bindirip, polisin de ‘Dur’ ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı.


ARAÇLA KAÇARKEN KAMERAYA YANSIDI

Saçır’ın, polisin ihtarına uymayıp kaçtığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi ve yanındaki arkadaşını Gülhan Mahallesi’nde yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

KAÇAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
Düğün Konvoyu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekin Kartal Barcelona'da silahlı saldırıda öldü, kışlada anıldı
Tekin Kartal Barcelona'da silahlı saldırıda öldü, kışlada anıldı
Sahte diplomalı TRT Lefkoşa temsilcisi Denktaş düşmanı çıktı
Sahte diplomalı TRT Lefkoşa temsilcisi Denktaş düşmanı çıktı
Mardin’ de Tüketilen Kaçak Elektrik 4.8 Milyon Kişiye Yeter
Mardin’ de Tüketilen Kaçak Elektrik 4.8 Milyon Kişiye Yeter
4 yaşındaki çocuğa taciz | Suriyeli aile mahalleden kovuldu
4 yaşındaki çocuğa taciz | Suriyeli aile mahalleden kovuldu
14 doktor sağlıkçılarla örgütlenmiş, devleti dolandırmış
14 doktor sağlıkçılarla örgütlenmiş, devleti dolandırmış
Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gelen gence kamyon çarptı
Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gelen gence kamyon çarptı
Sinan Ateş suikastinde katili kaçıran kuryeden fotoğraflı mesaj
Sinan Ateş suikastinde katili kaçıran kuryeden fotoğraflı mesaj
Parkta oturan kızlara çarşaf daveti!
Parkta oturan kızlara çarşaf daveti!
Görevliler uyardı, dinlemediler | Küçük Edanur piknikte can verdi
Görevliler uyardı, dinlemediler | Küçük Edanur piknikte can verdi
Konya'da skandal 14 yaşındaki öğrenciyi taciz eden öğretmen tutuklandı
Konya'da skandal 14 yaşındaki öğrenciyi taciz eden öğretmen tutuklandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim