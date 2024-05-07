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SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken'den SUT uygulamasına tepki

AHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, “Yeni tebliğ SUT fiyatları maalesef emeğin ve kullanılan malzeme ile endeksli değildir. Hastaların tedavilerinin bu kadar düşük ödemeler ile yapılmasının açıklamasını yetkili makamlar nasıl yapmaktadır inanın bilmiyoruz” dedi.

07 Mayıs 2024 Salı 09:36
SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken'den SUT uygulamasına tepki






SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken | Sağlık Uygulama Tebliği ile emeğin eğitimin karşılığı hiçe sayılıyor


Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nin yeni tartışmaları beraberinde getirdiğini söyleyen SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, “Yeni tebliğ SUT fiyatları maalesef emeğin ve kullanılan malzeme ile endeksli değildir. Hastaların tedavilerinin bu kadar düşük ödemeler ile yapılmasının açıklamasını yetkili makamlar nasıl yapmaktadır inanın bilmiyoruz” dedi.


Devletin sağlık ile ilgili sosyal politikalarının uygulamasına imkan veren, fiyatlandıran, düzenleyen ve diğer tüm uygulama detaylarını içeren mevzuat tebliği Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) olarak adlandırılmaktadır. 

SUT, Devletin sağlık ile ilgili sosyal politikalarının uygulamasına imkan veren, klavuzluk eden, fiyatlandıran, düzenleyen ve diğer tüm uygulama detaylarını içeren mevzuat tebliğidir. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Akarken, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde yapılan muayene ve tedavi işlem ücretleri "Sağlıkta Uygulama Tebliği" ile belirlenmektedir. SUT değerleri Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

SGK’NIN KURUMLARA ÇOK DÜŞÜK ÖDEME YAPMASI, HASTANE GELİRLERİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜR

Ancak SUT'a göre SGK'nın kurumlara çok düşük rakamlar üzerinden ödeme yapması nedeniyle, hastanelerin gelirleri düşmektedir. Bu da emeğe karşılık gelecek gelirlerin çoğunu oluşturan ek ödemelerinin azalmasına ve Sağlık Bakanlığı'nın giderlerini karşılayamadığı için gelir tablosunun eksiye düşmesine neden olmaktadır. Hastanelerde yapılan mide yıkama işlemi 73,66 TL iken, özel hastanelerde kat kat daha fazlasıdır. Her meslek erbabının yaptığı iş emek ister, bilgi ister, eğitim ister. Eritrosit Süspansiyonu Yıkamak, Mide Yıkamak gibi işlemler daha çok emek, eğitim ve tecrübe gerektiriyor. 

EMEĞİN, EĞİTİMİN KARŞILIĞI HAKKIYLA VERİLMELİDİR

Hastaların sağlığından sağlık kurum çalışanları ve kurum gelirlerinden tasarruf ederek, yatırım yapamayacak   durumda olunmamalıdır. Yeni tebliğ SUT fiyatları maalesef emeğin ve kullanılan malzeme ile endeksli değildir. Hastaların tedavilerinin bu kadar düşük ödemeler ile yapılmasının açıklamasını yetkili makamlar nasıl yapmaktadır inanın bilmiyoruz.”

Son Güncelleme: 07.05.2024 09:56
Anahtar Kelimeler:
Sahimsenözlem Akarken
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