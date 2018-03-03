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Şehir Hatları’na, ek seferler geldi

Şehit Hatları seferlerine ek seferler eklendi.

Şehir Hatları’na, ek seferler geldi

Şehit Hatları seferlerine ek seferler eklendi.

03 Mart 2018 Cumartesi 19:51
Şehir Hatları’na, ek seferler geldi

 Şehir Hatları’na, ek seferler geldi

   Şehit Hatları seferlerine ek seferler eklendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, 5 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere bazı hatlara yeni seferler eklerken, bazı hatların da sefer saatlerini değiştirdi. İBB Şehir Hatları yolculardan gelen talep üzerine, Adalar için 2 ek sefer koydu. Hafta içi ve cumartesi günlerinde, saat 05.15’te Büyükada’dan hareket edecek vapur, tüm adalara uğrayarak Bostancı’ya, oradan da 07.05’te dönüşe geçerek yine tüm adalara uğrayacak ve Eminönü´ne geçecek. Bir başka değişiklik ise Kadıköy-Beşiktaş hattında yapıldı. Mevcut tarifede sadece Cuma ve Cumartesi günleri yapılan seferler, 5 Mart’tan itibaren her gün yapılacak. Ayrıca saat 22.15’teki Kadıköy-Beşiktaş seferi her gün yapılacak. İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında ise hafta içi ve cumartesi günü tarifeleri için günlük 8 sefer eklendi. Saat 12.00 ile 15.00 arası 30 dakikada bir olan sefer sıklığı, 20 dakikada bire; saat 20.00 ile 21.00 arası 30 dakikada bir olan sefer sıklığı 15 dakikada bire çıkarıldı. Haliç hattında ise hafta içi ve Cumartesi günleri saat 07.00´de Üsküdar’dan Eyüp yönüne, saat 08.00’de Eyüp’ten Üsküdar yönüne olmak üzere yeni seferler eklendi. Karaköy-Bostancı hattında ise 17.25 olan sefer saati 17.45, 18.15 olan sefer saati 18.35, 19.05 olan sefer saati ise 19.25 olarak değişti.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Şehir HatlarıEk Seferler
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