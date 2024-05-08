Benzin, Motorin ve LPG'ye çifte indirim, güncel fiyatlar açıklandı





Milyonlarca araç sahibine aylar sonra iyi haber geldi. Akaryakıta gelen çifte indirim gece yarısı pompaya yansıdı. 8 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları.

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberleri gündemden düşmüyor. Gece yarısı benzine ve motorine indirim geldi. 8 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,67 dolara geriledi.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 42,55 TL

Motorin: 40.09 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 43,53 TL

Motorin fiyatı: 41,09 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 43,77 TL

Motorin fiyatı: 41,34 TL

LPG'nin litresi İstanbul'da 20.97 TL'den Ankara'da 20.87, İzmir'de ise 20.51'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



