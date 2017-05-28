Taksiden fırlayan genç kadın feci şekilde can verdi

Eşi de trafik kazasında hayatını kaybetmişti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çarpmanın etkisiyle ticari taksi içinde yola fırlayanadlı genç kadın yolcu hayatını kaybetti.Kaza dün akşam saatlerinde Alanya-Antalya D400 karayolu otogar kavşağında üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan’ın kullandığıplakalı ticari taksi, Sorgun istikametinden D-400 Karayoluna çıkmakta olanr’ın kullandığı 07 FUJ 03 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı.Tur midibüsünün önünde sürüklenen ve devrilen ticari takside yolcu olarak bulunanisimli kadın araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Kazada yaralanan ticari taksi sürücüsü Bekir Arslan’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Hastanede hayatını kaybedin Türkan Öztürk'ün bir dergide reklamcı olarak görev yaptığı öğrenildi. Ticari taksinin kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilirken Kazanın ardından tur midibüsü sürücüsü İsmail Uçar, polis tarafından gözlem altındı.Türkan Öztürk'ün, 25 Mayıs 2008 yılında eşi Kadir Öztürk'ün kullandığı motosiklet ile çalıştıkları otelden Manavgat'a dönerken Side Kemer bölgesinde geçirdikleri trafik kazasında'ün hayatını kaybettiği,'ün ise kazadan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.