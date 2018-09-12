Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93333
ALTIN
244.394
DOLAR
6.3594
STERLİN
8.2539
EURO
7.3645
Adnan Öztürk "Başkanlık görevini de şu an Fatih Terim yapıyor”
Adnan Öztürk "Başkanlık görevini de...
Atiker Konyaspor'dan örnek davranış
Atiker Konyaspor'dan örnek davranış
Burak Yılmaz "Beni Beşiktaş'a Sattılar"
Burak Yılmaz "Beni Beşiktaş'a Sattılar"
Galatasaray en çok Passolig satan takım oldu
Galatasaray en çok Passolig satan...
Koç "Emre Akbaba ile ilgilendik ancak transfer edemedik"
Koç "Emre Akbaba ile ilgilendik...

ATM'de kartı sıkışan genç kız ortalığı karıştırdı

Antalya'da PTT şubesinden para çekmek isterken kartı ATM makinasına sıkışan genç kız ortalığı birbirine kattı. Genç kız şubenin camlarını tekmeleye başlayınca polis devreye girdi.

ATM'de kartı sıkışan genç kız ortalığı karıştırdı

Antalya'da PTT şubesinden para çekmek isterken kartı ATM makinasına sıkışan genç kız ortalığı birbirine kattı. Genç kız şubenin camlarını tekmeleye başlayınca polis devreye girdi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:02
ATM'de kartı sıkışan genç kız ortalığı karıştırdı

ATM'de kartı sıkışan genç kız ortalığı karıştırdı


Antalya'da, PTT Şubesi'ndeki otomatik para çekme makinesinden (ATM) para çekmek isterken kartını sıkıştıran 24 yaşındaki Dilara Ö., ortalığı birbirine kattı. ATM'nin ekranını ve PTT şubesinin camlarını tekmeleyen genç kadın, görevli personele saldırmaya kalkıştı. Ters kelepçe takılıp gözaltına alınan Dilara Ö., canının yandığını öne sürerek polise küfür etti, tükürdü.


Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. Dilara Ö., hesabındaki 1500 TL'yi çekmek için dün saat 15.00 sıralarında PTT ATM'sini kullanmak istedi. Para kartını ATM'ye yerleştiren Dilara Ö., parayı çekeceği sırada makine hata verdi. Parayı çekemediği gibi kartı da ATM'de sıkışan genç kadın, sinirlenerek bağırmaya başladı. ATM'nin ekranına tekme atan Dilara Ö., durumu fark edip kendisine müdahale etmek isteyen özel güvenlik görevlilerine de bağırdı.

Güllük Caddesi üstünde PTT şubesine giren Dilara Ö., içerideki çiçekleri devirip camları da tekmeledi. Personele küfür edip saldıran Dilara Ö., parasını ve sıkışan kartını istedi. Görevlilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Dilara Ö. ile konuşup sakinleştirmek istedi. Konuşmaları dinlemeyen ve küfür etmeye devam eden Dilara Ö., çevreye zarar vermeyi sürdürdü. Bunun üzerine bir polis memuru, genç kadına ters kelepçe takarak yere yatırdı.

Canının yandığını ve polisin kendisine kötü davrandığını öne süren Dilara Ö., kelepçe takan polis memuruna tükürdü. Hem küfür eden hem de sık sık tüküren Dilara Ö.'ye PTT girişinde toplanan kalabalık da tepki gösterdi. Dilara Ö. yarım saat süren çabalara rağmen bir türlü sakinleşmeyince polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

PTT yetkilileri Dilara Ö.'den şikayetçi olmadıklarını söyledi. Dilara Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


'İÇERİ GİRDİ HER YERİ DAĞITTI'

Polise küfür etmesini bir türlü kabullenemediğini belirten çevredeki vatandaşlardan Nuh Yüreğir, "ATM'ye kartını sıkıştırdı sanırım. Yanında bir arkadaşı da vardı. Ona da bıçak çekip, dövdü. İçeri girdi her yeri dağıttı. Polisler geldi. Onlara da hakaret edip küfür etti" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Reyhanlı katliamı zanlısı Yusuf Nazik'i MİT paketledi
Reyhanlı katliamı zanlısı Yusuf Nazik'i MİT paketledi
Antalya'da deprem; Vatandaşlar gece yarısı sokaklara indi
Antalya'da deprem; Vatandaşlar gece yarısı sokaklara indi
Gölcük'te şarbon virüsü; 3 köy karantinaya alındı
Gölcük'te şarbon virüsü; 3 köy karantinaya alındı
Aksaray'da feci kaza; 6 ölü 40 yaralı var 
Aksaray'da feci kaza; 6 ölü 40 yaralı var 
Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli yağmur uyarısı
Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli yağmur uyarısı
Sarıyer Belediyesi, İstanbul'un en büyük doğa hareketini başlatıyor
Sarıyer Belediyesi, İstanbul'un en büyük doğa hareketini başlatıyor
Kasaplar şarbon riski altında
Kasaplar şarbon riski altında
Kenan Işık'ın sağlık durumu; Doktorlardan sevindiren haber
Kenan Işık'ın sağlık durumu; Doktorlardan sevindiren haber

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim