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Azeri İşadamı İtimat İsmailov, Florya'da öldürüldü

Azerbaycan'da başlayan alacak verecek meselesi İstanbul'da kanlı infaza dönüştü. Ünlü işadamı İtimat İsmailov, Azerbaycan'da eski polis şefi olarak bilinen Gözel Damirov tarafından ofisinde katledildi.

Azeri İşadamı İtimat İsmailov, Florya'da öldürüldü

Azerbaycan'da başlayan alacak verecek meselesi İstanbul'da kanlı infaza dönüştü. Ünlü işadamı İtimat İsmailov, Azerbaycan'da eski polis şefi olarak bilinen Gözel Damirov tarafından ofisinde katledildi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 23:14
Azeri İşadamı İtimat İsmailov, Florya'da öldürüldü

Azeri İşadamı İtimat İsmailov, Florya'da öldürüldü


İstanbul Florya'da ofisinde saldırıya uğrayan Azeri iş adamı İtimat İsmailov yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
İsmailov’u katleden kişi ise Azeri eski polis şefi Gözel Damirov ise her yerde aranıyor..

Bakırköy Florya’da Azeri işadamı İtimat İsmailov kendi ofisinde başından ve kalbinden vurularak öldürüldü. İsmailov’u öldürdüğü ileri sürülen Azeri eski polis şefi Gözel Damirov ise her yerde aranıyor.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Sovyet Rusya döneminde Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı ve bir dönemde Adalet Bakanlığı yapan İlyas İsmailov’un oğlu olan işadamı İtimat İsmailov Florya’daki ofisinde akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

KATİL AZERİ ESKİ POLİS ŞEFİ

İşadamı İtimat İsmailov’u vurduğu ileri sürülen Gözel Damirov polis tarafından her yerde aranıyor. Gözel Damirov’un Azerbaycan’da bir dönem İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunduğu ve daha sonra karıştığı bir olaydan sonra Türkiye’ye kaçtığı öğrenildi.

CİNAYET ALACAK VERECEK MESELESİ Mİ?

Gözel Damirov’un işadamı İtimat İsmailov’u aralarındaki bir alacak verecek nedeniyle vurduğu iddiaları araştırılıyor.

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