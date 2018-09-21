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Banka çalışanından kredi vurgunu; 2.6 milyon lirayla kaçtı

Marmaris'de özel bir banka şubesi çalışanı, müşterilerinin hesabına çıkarttığı 2.6 milyon liralık krediyi alarak kayıplara karıştı. 

Banka çalışanından kredi vurgunu; 2.6 milyon lirayla kaçtı

Marmaris'de özel bir banka şubesi çalışanı, müşterilerinin hesabına çıkarttığı 2.6 milyon liralık krediyi alarak kayıplara karıştı. 

21 Eylül 2018 Cuma 22:41
Banka çalışanından kredi vurgunu; 2.6 milyon lirayla kaçtı

Banka çalışanından kredi vurgunu; 2.6 milyon lirayla kaçtı


Muğla'nın Marmaris ilçesinde, özel bankada çalışan A.B. (36) hakkında, müşterilerinin hesabından 2 milyon 600 bin TL kredi çekerek üçüncü kişilerin hesabına aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili olarak hesabına para aktarılan 3 kişi gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede serbest bırakılırken, banka personeli A.B.'nin ise kayıplara karıştığı öğrenildi


Ulusal Egemenlik Caddesi'nde bulunan özel bankada Kredi Satış Müdürü olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası A.B. hakkında, müşterilerinin hesabından kredi çekerek üçüncü kişilerin hesabına aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, banka müfettişinin yaptığı incelemede, A.B.'nin müşterilerinin izni olmadan hesaplarından toplam 2 milyon 600 bin TL kredi çekerek üçüncü kişilerin hesabına aktardığı öne sürüldü. Bunun üzerine banka yetkilileri durumu savcılığa bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri hesaplarına para aktarılan F.B., A.B. ve H.K.'yı gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kayıplara karışan banka personeli A.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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