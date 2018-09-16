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Boğazda yüzen ev; Eviyle boğaz turu atıyor

Dünyada pek çok ülkede hızla yaygınlaşan göl ve nehirlerdeki yüzün evler modası Türkiye'ye sıçradı. Ünlü saç ekim uzmanı Serkan Aydın'ın Hollanda'dan satın aldığı yüzen ev İstanbul Boğazı'na demirledi.

Boğazda yüzen ev; Eviyle boğaz turu atıyor

Dünyada pek çok ülkede hızla yaygınlaşan göl ve nehirlerdeki yüzün evler modası Türkiye'ye sıçradı. Ünlü saç ekim uzmanı Serkan Aydın'ın Hollanda'dan satın aldığı yüzen ev İstanbul Boğazı'na demirledi.

16 Eylül 2018 Pazar 17:58
Boğazda yüzen ev; Eviyle boğaz turu atıyor

Boğazda yüzen ev; Eviyle boğaz turu atıyor


Dünyada pek çok ülkede hızla yaygınlaşan göl ve nehirlerdeki yüzün evler modası Türkiye'ye sıçradı. Ünlü saç ekim uzmanı Serkan Aydın'ın Hollanda'dan satın aldığı yüzen ev İstanbul Boğazı'na demirledi.

Ünlülerin saç ekim uzmanı Serkan Aydın’ın Hollonda’dan geçtiğimiz ay özel aldığı ve Türkiye’de bir ilk olan “House of Arena” isimli yüzen evin boğazdan geçişi büyük ilgi gördü. Tekne ruhsatı olan ve Türkiye’de ilk olan yüzen evde yaşayan Serkan Aydın, boğazın akıntı koşulları nedeniyle şimdilik Kalamış Marina’ya demir attı. Yüzen evde yaşayan saç ekim uzmanı misafirlerini de burada ağırlıyor.

Hollanda’da yaygın olan ve nehir, göller üstüne kurulan yüzen ev modası Türkiye’ye geldi. Saç nakli uzmanı doktor Serkan Aydın’ın boğazdan geçen yüzen evi dillerde. Yaklaşık bir ay önce aldığı ve bir süredir içinde yaşadığı evi akıntı olmaması nedeniyle Kalamış Marina’ya demirleyen Serkan Aydın vakit buldukça eviyle boğazda turluyor.

Bir salon, oda, mutfak ve her türlü teknolojik imkanın bulunduğu yüzen evin önünde büyük bir de bahçesi bulunuyor. Yaklaşık 100 bin dolara mal olduğu söylenen evi Hollanda’dan özel getirten Serkan Aydın, özellikle akıntı olmadığı dönemlere boğaz turu yaptığını söylüyor. Serkan Aydın evde her türlü konforun olduğu için şimdilik yaz-kış yaşamaya başlamış.

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