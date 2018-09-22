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Burdur Gölü için yardım çığlığı; Kuruyor, yalvarırım kurtarın 

Bir zamanlar sadece Türkiye'nin değil Dünyanın doğa harikası olarak parmakla gösterdiği Burdur Gölü hızla yokoluş sürecine girdi. Bilim insanları göldeki su çekilmesinin önlenemez düzeye geldiğini belirterek ama sürecin yavaşlatabilmesi için yardım istiyor..

Burdur Gölü için yardım çığlığı; Kuruyor, yalvarırım kurtarın 

Bir zamanlar sadece Türkiye'nin değil Dünyanın doğa harikası olarak parmakla gösterdiği Burdur Gölü hızla yokoluş sürecine girdi. Bilim insanları göldeki su çekilmesinin önlenemez düzeye geldiğini belirterek ama sürecin yavaşlatabilmesi için yardım istiyor..

22 Eylül 2018 Cumartesi 08:18
Burdur Gölü için yardım çığlığı; Kuruyor, yalvarırım kurtarın 

Burdur Gölü için yardım çığlığı; Kuruyor, yalvarırım kurtarın 


Vicdanı olan bu sese kulak versin. Türkiye'nin tabiat harikası Burdur Gölü, hızla yok oluş süreci içine girdi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz şöyle dedi: “Bir çevreci olarak yalvarıyorum: Lütfen sesimizi artık duyun. Gölümüzdeki çekilme inanılmaz boyutlara ulaştı. Burada açık bir doğa faciası yaşanıyor. Bilim insanları ise Burdur Gölü için en acı haberi verdi: Göldeki çekilme artık geri döndürülemez seviyede.

Göl öldü! Prof. Dr. İskender Gülle, “Burdur Gölü’nün geldiği son noktayı görmek için bilim insanı olmaya gerek kalmadı. Çünkü göldeki çekilme eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı. Artık Burdur Gölü’nü eski haline getiremeyiz” dedi.

Türkiye'nin en derin göllerinden biri olan, 300 bine yakın su kuşuna, endemik kuş türlerine ve özellikle dünyada nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeklerinin yüzde 70’ine ev sahipliği yapan Burdur Gölü’nde yürütülen son çalışmalar korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Gölün su seviyesindeki azalmanın kritik noktayı aştığı söyleyen bilim insanları, sürecin insan ve hayvan sağlığını ciddi şekilde etkileyeceğini vurguluyor. Son yıllarda gölü kurtarmak için projeler yapılmış, sanatçı Tarkan da bölgeyi ziyaret ederek destek mesajı vermişti.

"ESKİ HALİNE GELEMEZ..."

Burdur Gölü’nde yürütülen çalışmaların detayları hakkında bugün Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'a konuşan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, “Burdur Gölü’nün geldiği son noktayı görmek için bilim insanı olmaya gerek kalmadı. Çünkü göldeki çekilme eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı. Artık Burdur Gölü’nü eski haline getiremeyiz” dedi.


"EKOLOJİK ZENGİNLİK YOK OLACAK"

Su oranındaki azalışın durdurulamayacağını vurgulayan Prof. Dr. Gülle, “Şu anda tek yapabileceğimiz su miktarındaki azalışı en alt noktaya çekebilmek. Bunu yapsak bile önümüzdeki 10 yılda eski Burdur Gölü olmayacak. 1980’den bu yana tuzluluk oranı yüzde 40 arttı. Önümüzdeki 10 yılda bu orana yüzde 30 daha eklenecek ve tuzluluk oranı deniz suyunu geçecek. Kuş türleri azalacak, popülasyon etkilenecek, ekolojik zenginlik yok olacak” dedi.

"SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI ARTACAK"

Su oranındaki azalmanın sadece hayvanları değil, insanları da etkileyeceğini kaydeden Prof. Dr. Gülle, şöyle devam etti: “Yazın sıcaklık artacak. Kışın daha çok don olayı görülecek. Gölün çekilen kısımlarındaki toz ve tuz rüzgârlar ile yerleşim yerlerine doğru harekete geçecek. Bu durum solunum yolları hastalıkları, çeşitli kanser türleri hatta kalp damar hastalıklarında artışa neden olacak.”


YERALTI SULARI DA TEHLİKEDE

Prof. Dr. Gülle şöyle konuştu: "Biz bu öngörüleri bilimle yapıyoruz. Çünkü bu tespitlerin dünyada örnekleri var. Burdur Gölü’nün suyunun azalmasında yüzde 10 doğal, yüzde 90 aşırı su kullanımı etkili. İşin dramatik tarafı su oranı azaldıkça biz daha çok su kullanımına yöneliyoruz. Bu durum yer altı sularını da yok ediyor. Uyarıyorum; uzun vadede susuzluk sorunu çok ciddi boyutlara ulaşacak. Bakanlıklar her şeyin farkında. Ancak çözüm artık çok zor. Çünkü sosyal tepkileri göze alıp bol suya alışan vatandaşın suyunu kesemiyorsunuz. Bakanlıkların da yapacağı bir şey kalmadı. Kaçınılmaz sona doğru sürükleniyoruz.”

"YALVARIYORUM: LÜTFEN SESİMİZİ ARTIK DUYUN"

Çevre tehlikesinin boyutlarına dikkat çeken Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz şöyle dedi: “Bir çevreci olarak yalvarıyorum: Lütfen sesimizi artık duyun. Gölümüzdeki çekilme inanılmaz boyutlara ulaştı. Burada açık bir doğa faciası yaşanıyor. Belki gölümüzü eski haline getiremeyiz ama süreci yavaşlatmanın bir yolunu bulabiliriz. İlgili bakanlıklar lütfen harekete geçsin. Biz de belediye olarak elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyarız.”

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Burdur Gölü
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