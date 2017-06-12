CHP'li vekil depremden iki saat önce bu mesajı atmıştı

Ege Denizi'nde meydana gelen, İstanbul ve çevresinde bile hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden iki saat önce Twitter'de mesaj atan CHP'li Melda Onur'un sözleri sosyal medyayı salladı.