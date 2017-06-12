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12 Haziran 2017 Pazartesi 16:22

CHP'li vekil depremden iki saat önce bu mesajı atmıştı

Ege Denizi'nde meydana gelen, İstanbul ve çevresinde bile hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden iki saat önce Twitter'de mesaj atan CHP'li Melda Onur'un sözleri sosyal medyayı salladı.

CHP'li vekil depremden iki saat önce bu mesajı atmıştı
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CHP'li vekil depremden iki saat önce bu mesajı atmıştı

Ege Denizi'nde meydana gelen depremden iki saat önce CHP Milletvekili Melda Onur'un attığı twit mesajı sosyal medyayı salladı.
Son Depremler

Melda Onur, depremden yaklaşık 2 saat önce, "2 gündür şehir merkezlerinde görülen yılan haberleri var. En son 1999 depremi az öncesi olmuştu. Demedi demeyin." paylaşımında bulunmuştu

Merkez Üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 6.3'lük depremin ardından, sosyal medya, CHP'li eski milletvekili Melda Onur'un yaklaşık 2 saat önce attığı tweet'i konuşuyor. Onur, depremden önce attığı tweet'te son günlerde şehirlerde sıkça görülen yılanlarla ilgili olarak "2 gündür şehir merkezlerinde görülen yılan haberleri var. En son 1999 depremi az öncesi olmuştu. Demedi demeyin." diye yazdı. 
 
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Son DepremlerDeprem OlduMelda Onur
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