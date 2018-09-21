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Çocuk annelerine tuzak kuran sapkın tutuklandı

Küçük yaşta çocuk annelerine sosyal medya üstünden ulaşan ve kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan sapkın Sakarya'da yakalanarak tutuklandı.

Çocuk annelerine tuzak kuran sapkın tutuklandı

Küçük yaşta çocuk annelerine sosyal medya üstünden ulaşan ve kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan sapkın Sakarya'da yakalanarak tutuklandı.

21 Eylül 2018 Cuma 21:45
Çocuk annelerine tuzak kuran sapkın tutuklandı

Çocuk annelerine tuzak kuran sapkın tutuklandı

Sosyal medyada açtığı sahte hesapla kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan, iletişime geçtiği annelerden bebeklerin fotoğraf ve videosunu atmasını istediği iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Sosyal medya ağlarından Instagram'da 'çocuk cerrahı' olduğunu iddia ederek sahte hesaplar açan kişi, kendisiyle iletişime geçen annelerden, rahatsızlığı bulunan bebeklerinin fotoğraf ve videolarını istemişti.

İddiaların üzerine giden sosyal medya kullanıcıları, sayfadan kendi fotoğrafını paylaşan kişiyi ifşa etmişti. Fotoğrafı yayılan kişinin Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan C.K. olduğu iddia edilmişti.

Sosyal medyada paylaşımlar üzerine İstanbul Barosu avukatlarından Yunus Emre Çelebi, sayfanın kullanıcısı hakkında yazışmaların yer aldığı ekran görüntüleri ile birlikte ihbarda bulunmuştu. C.K.'nın yakalanması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.

Alınan bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesi üzerinden kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan, bu sayede ailelerden tedavi maksadıyla çocukların özel bölgelerine ait fotoğraf ve videolarını göndermelerini isteyen şüpheli hakkındaki ihbarı değerlendiren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatıldı.

Ekiplerce kentte yakalanan şüpheli C.K, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edilmesi üzerine yeniden gözaltına alınan C.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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