Ermenistan sınır kapısı açık mı? Molibden operasyonu ve kuşkulu sorular





Türk toprağı Karabağ'ı 1991 yılında işgal ederek 30 bin Azeri Türk'ü katleden, 1 milyona yakın kişiyi evinden yurdundan çıkararak mülteci durumuna düşüren Ermenistan'a uygulanan ambagor delindi mi? Koceli'nde yapılan hırsızlık operasyonu sırasında ele geçirilen 20 ton Molibden madeninin, Ermenistan'dan Holllanda'ya ihraç edilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

Türkiye Ermenistan sınır kapısı açık mı, kapalı mı? Türkiye'nin Ermenistan'a uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde 1993 yılında kapatılan sınır kapısının son durumu dün yapılan operasyonla bu soru işaretini gündeme getirdi. Kocaeli Polisi'nin düzenlediği operasyon sırasında Ermenistan'dan Hollanda'ya ihraç edilen 20 tonluk Molibden yüklü TIR'ın Türkiye'ye nereden girdiği merak konusu oldu.

Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ı işgal ederek, burada 30 binden fazla Azeri Türkü'nü katleden Ermenistan, 1994 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasına da hiç bir zaman uymadı. Hocalı ve Şuşa katliamlarının ardından Türkiye'de yükselen tepkiler üzerine kapatılan Alican Gümrük Kapısı'ndan bu Ermenistan'a giriş ve çıkışlar kapatılmıştı. Erivan Yönetimi ile Ankara arasında üst düzeyde gerçekleştirilen iki ayrı görüşmede Alican Gümrük Kapısı'nın açılması istense de, Türkiye bu konuda geri adım atmamış, 2013 yılında ise bu ülkeye yönelik uçuşlarda kullanılan hava sahası kapatılmıştı.

ERMENİSTAN TIR'I TÜRKİYE'YE NEREDEN GİRDİ

Ermenistan'ın temel ihraç listesi içinde yer alan madenler genellikle İran, Gürcistan üzerinden 3. ülkelere yapılıyor. Yapılan bu ihracatlarda ise bu ülkelere ait araçlar kullanılırken Molibden yüklü TIR'ın ise Ermenistan'a ait olduğu haberlerde yer alıyor.

Ermenistan'a ait hava ve kara araçlarına uygulanan ambargonun delindiği son polis operasyonu ile ortaya çıkarken, söz konusu TIR'ın Türkiye'ye nereden girdiği merak konusu oldu. Ermenistan çıkış kaynaklı yüklerin Türkiye'den geçişi de söz konusu ile ambargo ile yasaklanırken dün yapılan operasyonda ele geçirilen Molibden'in akıbeti de merak konusu oldu?

OPERASYON NASIL OLDU?



Ermenistan'dan Hollanda'ya giden 20 ton molibden madeni yüklü TIR'ı, Kocaeli'de polis kılığına girerek gasp eden, sürücüyü ise ellerini bağlayarak yol kenarına atan uluslararası suç örgütü üyelerinin yakalandığı operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

Olay Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ermenistan’dan Hollanda’ya gitmekte olan 20 ton molibden madeni yüklü TIR, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde polis kılığına giren 5 kişi tarafından durduruldu.

Siren ve çakar takılı araçları ile TIR'ı durduran şahıslar, araçtan indirdikleri sürücü M.K.’nin elleri ve ayaklarını bağlayarak yol kenarına attıktan sonra TIR'ı gasp edip kaçtı.

POLİS ADIM ADIM İZLEDİ

Elleri ve ayakları bağlı sürücüyü vatandaşlar buldu. Olaydan bir süre sonra olay yerinden geçen vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı sürücüyü görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Derinlemesine inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren Türk ve yabancı uyruklu çete üyelerinin kimliklerini tespit etti.

3 MİLTON TL'LİK MADENİ 3 AYRI YERE SATTILAR

Piyasa değeri 3 milyon TL olan madeni İstanbul’da 3 farklı yere sattığı belirlenen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli’nin Körfez ilçesi ve İstanbul’da belirlenen adreslere operasyon düzenlenen polis ekipleri, 7 kişilik uluslararası suç çetesini gözaltına aldı.

OPERASYON ANI POLİS KAMERASINDA

Polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen operasyonda gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda inceleme yapan ekipleri, 3 farklı yere satılan 20 tonluk malzemeye de piyasadan toplayarak el koydu.

Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çeşitli miktarlarda çek ve para ele geçirildi. Emniyete götürülen 7 şahıstan 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olaya karıştığı belirlenen yabancı uyruklu 3 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ÇALDIKLARI MADENİ BÖYLE SATTILAR

Şahısların çaldıkları Molibdeni sevk etme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çete üyeleri, gece saat 01.00 sularında bir deponun önüne gelerek kamyonun kasasında bulunan Molibden yüklü büyük torbaları forkliftle depoya götürüyor.

Daha sonra olay yerinden ayrılan şahıslar, sabah saatlerinde aynı kamyonla tekrar Molibden yüklü torbaları indirdikleri deponun önüne geliyor. Molibdeni kamyonun kasasına yükleyen şahıslar daha sonra üstünü kapatarak olay yerinden ayrılıyor.

