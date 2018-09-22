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Parkta unuttukları altınlar için, günlerdir nöbet tutuyorlar

İstanbul Zeytinburnu'nda Zekiye Çiçek ile eşi Nezir Çiçek, Telsiz Mahallesi'nde bir parkta otururken unuttukları 500 gram altını, bulan kişinin geri getirebilir umuduyla günlerdir parkta nöbet tutuyor.

Parkta unuttukları altınlar için, günlerdir nöbet tutuyorlar

İstanbul Zeytinburnu'nda Zekiye Çiçek ile eşi Nezir Çiçek, Telsiz Mahallesi'nde bir parkta otururken unuttukları 500 gram altını, bulan kişinin geri getirebilir umuduyla günlerdir parkta nöbet tutuyor.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:54
Parkta unuttukları altınlar için, günlerdir nöbet tutuyorlar

Parkta unuttukları altınlar için, günlerdir nöbet tutuyorlar

Oğluna düğün için biriktirdiği, gelinine ise düğünde taktığı altınları parkta oturduğu bankta unutan çiftin nöbeti devam ediyor. Zekiye ve Nezir Çiçek çifti, İstanbul Telsiz Mahallesi’ndeki parkta kaybettikleri 500 gram altının geri getirilmesi umuduyla, o gün oturdukları bankta gece gündüz bekliyor

İstanbul Zeytinburnu'nda, Zekiye Çiçek ile Nezir Çiçek çifti, 500 gram ağırlığındaki altınlarını kaybettikleri parkta nöbet tutuyor. Zeytinburnu'nda oturan 58 yaşındaki Zekiye Çiçek, 19 Eylül'de alışveriş yapmak için evinden çıktı. Çiçek, hem oğlunun düğünü için biriktirdiği hem de gelinlerine ait olan yaklaşık 500 gram ağırlığındaki altınları da evden çalınmaması için yanına aldı. Alışverişin ardından Telsiz Mahallesi'ndeki Ziya Gün Parkı'na giden Çiçek, dinlenmek için buradaki banklardan birine oturdu. Bir süre sonra parktan ayrılıp evine gelen Çiçek, poşetin içine sarılı altınları bankta unuttu.

BİLEZİK ÖDÜLÜ VAAT ETTİ

Parka geri dönüp oturduğu bankta altınlarını bulamayan Çiçek, ailesiyle birlikte polis merkezine başvurdu. Zekiye Çiçek ve eşi Nezir Çiçek, altınların geri getirilmesi umuduyla olayın yaşandığı günden bu yana parka giderek, nöbet tutuyor. Nezir Çiçek, kaybedilen altınları bulup getirene ödül olarak iki çift bilezik ile bir miktar para vereceğini belirterek, "Biz gece gündüz altınların kaybolduğu bu parkta bekliyoruz. Altınları bulup getiren kişiye gerekeni yapmaya hazırız. Yeter ki altınlarımız bulunsun" dedi.

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