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15 Şubat 2017 Çarşamba 09:26

8 İlde FETÖ Operasyonu

Bu sabah 8 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı.

8 İlde FETÖ Operasyonu
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8 İlde FETÖ Operasyonu
   Bu sabah Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin polis ayağına yönelik Adana, Ankara, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Kayseri'de eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon başlattı. Operasyonda, 3 emniyet müdürü başta olmak üzere toplam 27 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan polisler arasında, FETÖ'nün iletişim ağı olan 'Bylock' kullananların olduğu belirtildi.
Sabah
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