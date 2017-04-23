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GÜVENLİK:
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23 Nisan 2017 Pazar 21:17

Bebeğini sokağa bırakıp gitti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde bebeğin sokağa bırakılma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bebeğini sokağa bırakıp gitti
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Bebeğini sokağa bırakıp gitti

Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde sokağa bebek bırakılmış ve oradan geçen kişiler tarafından bulunarak hastaneye götürülmüştü. Bu anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

ÖNCE KEŞİF YAPIYOR, SONRA BEBEĞİ BIRAKIYOR

Görüntülerde, iki bina arasına gelen çarşaflı ve peçeli bir kadın önce keşif yapıyor, daha sonra da bebeği park halindeki bir aracın arkasında yere bırakarak hızla uzaklaşıyor. Bir süre sonra sokakta bebeğin bırakıldığı yerde bir kaç kişi toplanıyor. Ardından bir kadının bebeği kucaklayarak götürdüğü görülüyor.

 
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