İnsan kaçakçılığı çetesi lüks rezidansta basıldı



Türkiye üstünden, Afganistan, Suriye, Mısır, Irak ve İran uyruklu kişileri AB ülkelerine götüren uluslararası insan kaçakçılığı yapan çete için 3 ilde operasyon düzenlendi. Çetenin zengin müşterileri için lüks kamp ve denizcilik malzemeleri kullandığı, müşterilerinin maddi durumlarına göre gemi, bot, can yeleği gibi kaçış ekipmanları satın aldığı belirlendi.



İstanbul Göçmen Kaçaçkılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege ve Akdeniz'de batarak çok sayıda göçmenin hayatını kaybettiği olayların sorumlusu olan dünyanın en büyük insan kaçakçılık çetesine takibe aldı.

DÜNYANIN ARADIĞI ÇETE İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Avrupa ve Balkan ülkeleri taraıfndan da aranan Kuzey Irak uyruklu Akbar Omar Tawfeeq ve çetesinin çökertilmesi için özel bir ekip oluşturdu. MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği ekip dünyanın en büyük göçmen kaçakçılık çeteini deşifre etmek için çalışma başlattı.

AZ KONUŞULAN BİR KÜRTÇE LEHÇESİYLE KONUŞMUŞLAR

Hakkında Avrupa ülkelerinde defalarca makaleler yazılan çete lideri Akbar Omar Tawfeeq ve çekirdek ekibinin Kürtçe'nin Irak'ta konuşulan lehçesiyle ve bu nedenle yıllarda deşifre olmamayı başardıkları belirlendi.

KALDIKLARI LÜKS REZİDANS ÇEVRESİNDE BONKÖR YAŞAMIŞLAR

Yapılan teknik takipler sırasında özellikle çete lideri ve adamlarının İstanbul'da kaldıkları lüks bir rezidansta çevrede görev yapan güvenlikçi, market, kapıcı ve taksici gibi onlara hizmet veren kişilere bonkör davranarak çevrelerinde özel bir güvenlik çevresi oluşturdukları belirlendi.

İSTANBUL VE 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul polisi, çete lideri Akbar Omar Tawfeeq ve 25 adamını yakalamak için İstanbul ve 3 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Akbar Omar Tawfeeq ve 25 adamı 569 düzensiz göçmen, 6 araç, 6 tekne ve çok sayıda canyeleği elegeçirildi.

TÜM DÜNYA BU ÇETENİN PEŞİNDE

Akbar Omar Tawfeeq ve çetesinin, Afganistan, Irak ve Suriye'den gelen düzensiz göçmenleri, deniz ve karayoluyla Yunanistan, İtalya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelere götürdükleri belirlendi. Çetenin bazen de Yunanistan'daki göçenleri diğer Avrupa ülkelerine götürdükleri tespit edildi.

YILDA 2 MİLYON EURO KAZANIYORLARMIŞ

Çete üyelerinin düzensiz göçmenlerden kişi başı 3 ile 5 bin Euro arasında para aldıkları ve yıllık en az 2 milyon Euroluk vurgun yaptıkları belirlendi. Çete lideri Akbar Omar Tawfeeq'in ayrıca Avrupa ve ABD'deki tüm göçmen kaçakçılık çeteleriyle de bağlantılı olduğu tespit edildi.

GÖÇÜN YÖNÜNÜ ABD'YE ÇEVİRMİŞ

Çete lideri Akbar Omar Tawfeeq'in Dominik vatandaşı olduğu faaliyetlerini ABD'ye göçetmeye çalışan kişileri de ABD kıtasına göndermeye çalıştığı belirlendi.

PKK-YPG KOORDİNESİNDE ÇALIŞMIŞLAR

Milli İstiharat Teşkilatı'nın da destek verdiği, operasyonda, çete lideri Akbar Omar Tawfeeq'ın PKK-YPG ile de koordineli oldukları ve terör örgütleriyle bağlantılı kişileri de Avrupa ülkelerine gönderdikleri tespit edildi.

