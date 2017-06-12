Mardin Artuklu'da kaza, anne ve çocuğu can verdi 12 yaralı var

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Mardin Artuklu'da beton mikserinin neden olduğu kaza faciaya neden oldu. Karşı şeride geçen beton mikseri minibüs ve otomobili altına alarak sürükledi, feci kazada anne ve 3 yaşındaki çocuğu can verdi, 12 yaralı varEdinilen göre kaza, merkez Artuklu ile Kızıltepe ilçeleri arasında bulunan Türkmen Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe'den Mardin istikametine giden 47 DS 229 beton mikseri, adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeride geçerek, bu yönden gelen 47 M 0076 plakalı minibüs ile 06 DS 9401 plakalı otomobile çarptı.Beton mikserinin bir süre de sürüklediği araçlarda bulunan 27 yaşındakiile 3 yaşındaki oğluolay yerinde hayatını kaybederken,veileyaralandı.Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri, ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların olduğu öğrenildi.Karayolunun araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.