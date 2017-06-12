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12 Haziran 2017 Pazartesi 20:04

Mardin Artuklu'da kaza, anne ve çocuğu can verdi 12 yaralı var

Mardin'de bir beton mikserinin karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada anne ve 3 yaşındaki çocuğu can verdi, 12 vatandaş yaralandı.

Mardin Artuklu'da kaza, anne ve çocuğu can verdi 12 yaralı var
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Mardin Artuklu'da kaza, anne ve çocuğu can verdi 12 yaralı var


Mardin Artuklu'da beton mikserinin neden olduğu kaza faciaya neden oldu. Karşı şeride geçen beton mikseri minibüs ve otomobili altına alarak sürükledi, feci kazada anne ve 3 yaşındaki çocuğu can verdi, 12 yaralı var 


Edinilen göre kaza, merkez Artuklu ile Kızıltepe ilçeleri arasında bulunan Türkmen Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe'den Mardin istikametine giden 47 DS 229 beton mikseri, adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeride geçerek, bu yönden gelen 47 M 0076 plakalı minibüs ile 06 DS 9401 plakalı otomobile çarptı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Beton mikserinin bir süre de sürüklediği araçlarda bulunan 27 yaşındaki Dilek Değer ile 3 yaşındaki oğlu Ömer, olay yerinde hayatını kaybederken, Rıdvan Asar, Betül, Berfin, Feyziye ve Şehmus Yılmaz, Filiz ve Gülnaz Yakak, Süphan Çelik, Burhan Şimo, Hüseyin Öter, Abdurrahim Oktan ile Hıdır Meraler yaralandı.

Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri, ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların olduğu öğrenildi.

Karayolunun araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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