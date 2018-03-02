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30 ülkeden 'geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak

Türkiye'de ve dünyada son yıllarda geleneksel tedavi yöntemlerine artan ilgi üzerine konu, Sağlık Bakanlığınca uluslararası düzeyde ele alınacak.

30 ülkeden 'geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak

Türkiye'de ve dünyada son yıllarda geleneksel tedavi yöntemlerine artan ilgi üzerine konu, Sağlık Bakanlığınca uluslararası düzeyde ele alınacak.

02 Mart 2018 Cuma 11:54
30 ülkeden 'geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak

ANKARA (AA) - Halk sağlığı açısından merdiven altı uygulamaların önüne geçmek için geleneksel tıp uygulamalarını mercek altına alan Sağlık Bakanlığı, bu alanda ilk olarak 2014'te Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'ni yayımlayarak, hukuksal altyapı çalışmalarını oluşturdu. Bu kapsamda, bu yıl başı itibarıyla Türkiye genelindeki 18 üniversitede "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi" ve 480 "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesi" hizmete girdi.

Geleneksel tıp uygulamaları alanlarında larva (magot) uygulaması, proloterapi, müzik terapi, mezoterapi, osteopati, kayropraktik, homeopati, ozon uygulaması, refleksoloji, kupa uygulaması, sülük tedavisi, fitoterapi, apiterapi, hipnoz, akupunktur yöntemleri olarak tanımlanan 15 uygulama alanında ise yaklaşık 4 bin 954 hekime sertifika verildi.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, "Medeniyetlerin Beşiğinde Anadolu Tıbbı" sloganıyla, Türkiye'de ilk kez "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi" düzenlenecek.

İstanbul'da 19-22 Nisan'da yapılacak kongrede, Türkiye'nin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında uluslararası ölçekte konumlandırılması, bilimsel kültürel ve sosyolojik alanda bulunan karşıtlık algısının değiştirilmesi, modern tıp ve tamamlayıcı tıbbın entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor.

Geleneksel tıpçılar Türkiye'ye gelecek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortaklığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek kongreye, dünyaca tanınan uzmanlar katılacak.

30 ülkeden 115 yabancı konuk ve 178 bilim insanının katılacağı kongrede, DSÖ'yü temsilen Dr. Zhang Qi ve Dr. Edward Kelley yer alacak.

Kongre kapsamında, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanlarına katkı sunan bilim insanlarının bildiri, poster sunumları, vaka tartışmaları ve atölye çalışmaları ele alınacak.

Ayrıca halka açık Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Fuarı da düzenlenecek.

Fuar alanında kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının tanıtım stantları ile halkın geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanındaki farkındalığının artırılması hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Geleneksel Ve Tamamlayıcı TıpSağlıkSağlık Bakanlığı
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