Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
97099
ALTIN
190.703
DOLAR
4.5664
STERLİN
6.1503
EURO
5.3994
Mevlüt Uysal, Şampiyon Sporcuları Ödüllendirdi
Mevlüt Uysal, Şampiyon Sporcuları Ödüllendirdi
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu
Dünyanın en çok kazanan sporcusu...
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi

Hamileyken yüzmek güvenli mi?

Komplikasyonlu ve yüksek riskli gebelikler dışında yüzme gebelikte yapılabilecek en ideal egzersizdir. Peki nelere dikkat etmeli?

Hamileyken yüzmek güvenli mi?

Komplikasyonlu ve yüksek riskli gebelikler dışında yüzme gebelikte yapılabilecek en ideal egzersizdir. Peki nelere dikkat etmeli?

07 Haziran 2018 Perşembe 10:20
Hamileyken yüzmek güvenli mi?

Hamileyken yüzmek güvenli mi?

Komplikasyonlu ve yüksek riskli gebelikler dışında yüzme gebelikte yapılabilecek en ideal egzersizdir. Peki nelere dikkat etmeli?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, hamilelik ve yüzme konusunda önemli bilgiler verdi:

İLK 3 AY:

Bu dönemde ideal süre günde 30 dakikadır. Güne yüzerek başlamak sabah bulantılarını azaltır ve dinamik bir başlangıç yapmanızı sağlar.

İKİNCİ 3 AY:

Bebeğiniz büyürken, vücudunuz da ağırlaşıyor. Çoğu anne adayı bu dönemde yüzmeyi azaltır ama uygun bir mayo giyerek ve özellikle sırt üstü yüzmeyi tercih ederek bel ve sırt ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

SON 3 AY:

Bu dönemde stresi azaltmak ve sırt ağrılarından kurtulmak için en iyi stil kurbağalamadır. Eğer bir şnorkel takarsanız, yüzerken boynunuzda gerginlik de olmaz.

BUNLARI HİSSEDERSENİZ YÜZMEYİ BIRAKIN

Vajinal kanama, karında ağrı, sıvı gelmesi, rahimde kasılmalar, nefes darlığı, yorgunluk, göz kararması ve düzensiz kalp atışları hissederseniz, yüzmeyi bırakın ve hemen sudan çıkın.

YÜZMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Eğer 30 dakika ve üzerinde yüzüyorsanız mutlaka yeterli sıvı ve glikoz almalısınız.

Havuza atlamayın ya da dalmayın.

Su soğuksa ısrarcı olmayın.

Temizliğinden emin olmadığınız yerlerde yüzmeyin

Gebeyken tek parça mayolar yerine, iki parçalı olanlar tercih edilmelidir.

Yüzme bilmiyorsanız, gebelik bunun için uygun bir zaman değildir. Ama yine de havuzda yapılabilecek pek çok egzersiz bulabilirsiniz. En basiti, suda küçük adımlar atarak yürümek gibi. Ama gebelik öncesi nadir de olsa yüzüyorsanız, süreyi gebelikte yavaş yavaş artırabilirsiniz. Düzenli bir yüzücüyseniz aynı tempoyu sürdürebilirsiniz.

Kendinizi çok yormayın, zorlamayın. Doğru önlemleri alarak hem eğlenin hem egzersiz yapın.

YÜZMENİN FAYDALARI

Gebelikte kilo alımını dengelemeniz için mükemmel bir egzersizdir.

Kardiyovasküler sisteme fazla yük binmez.

Kasları güçlendirir, kan dolaşımını düzenler.

Omurga ve etrafındaki kasların gevşemesini sağlar.

Uyku kalitesini düzeltir.

Eklem ve ligamanlara az yük binmesini sağlar.

Anahtar Kelimeler:
Hamileyken Yüzmek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneş gözlüğü ya da şapkasız evden çıkmayın!
Güneş gözlüğü ya da şapkasız evden çıkmayın!
Meme kanseri hakkında doğru sanılan 8 yanlış
Meme kanseri hakkında doğru sanılan 8 yanlış
“Altı yaş farkla ikizler“
“Altı yaş farkla ikizler“
NASH nedir, belirtileri nelerdir? Karaciğerinizdeki Sinsi Hastalık
NASH nedir, belirtileri nelerdir? Karaciğerinizdeki Sinsi Hastalık
Lohusa koçları geliyor
Lohusa koçları geliyor
Bayramda ,15 günlük detoksla 'hafifleyin'
Bayramda ,15 günlük detoksla 'hafifleyin'
Bu içeçekler hem serinletiyor, hem de zayıflatıyor
Bu içeçekler hem serinletiyor, hem de zayıflatıyor
Kaptan Diyeti nedir?
Kaptan Diyeti nedir?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim