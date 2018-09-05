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Okula giden çocuklara mutlaka ceviz yedirin 

Ders zili çalıyor! Sağlıklı atıştırmalıklar öğrencilerin olmazsa olmazı ceviz. Uzmanlar Pikan Cevizi'nin faydalarını saymakla bitiremiyor..

Okula giden çocuklara mutlaka ceviz yedirin 

Ders zili çalıyor! Sağlıklı atıştırmalıklar öğrencilerin olmazsa olmazı ceviz. Uzmanlar Pikan Cevizi'nin faydalarını saymakla bitiremiyor..

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:53
Okula giden çocuklara mutlaka ceviz yedirin 

Okula giden çocuklara mutlaka ceviz yedirin 

İlk ders zilinin çalmasına sayılı günler kala, uzun yaz tatilini geride bırakan öğrencileri ve velileri tatlı bir telaş sardı. Yeniden düzenlenecek uyku saatleri, beslenme düzeni derken sağlıklı atıştırmalıkları unutmamakta fayda var. Pikan cevizi gibi vitamin ve mineral deposu atıştırmalıklar öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişiminde olumlu rol oynuyor.

Yeni öğretim yılının başlamasına çok az kaldı. Öğrencilerin zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimlerini olumlu yönde beslemek için sağlıklı yaşam ve beslenme düzenini doğru yönetmek çok önemli. Okulda veya evde açlık hissedildiğinde tüketilen besinlere çok dikkat edilmeli.

"Öğrencinin başarısında beslenme büyük önem taşır"

Pikan cevizinin katkılarından bahsederken öğrencilerin beslenmesine dikkat çeken Beyin Cerrahı Doç.Dr.Tufan Cansever "Öğrencinin başarısında beslenme çok büyük önem taşır. Özellikle ara öğünlerde abur cubur tüketmektense, pikan cevizi gibi sağlıklı atıştırmalıkları alışkanlık haline getirmek konsantrasyon süresini de uzatır. Pikan cevizi; içerdiği potasyum, kalsiyum ve demirin yanı sıra A, C ve E vitaminleri açısından da son derece zengin bir atıştırmalıktır. Günde bir avuç tüketilen pikan cevizi,özellikle gelişim çağındaki çocukların beyin gelişmine katkıda bulunur. Uzun saatler süren ödevler ve yoğun sınav dönemleri bedeni olduğu kadar zihni de çok yorar.Elbette başarıyı etkileyen mucize besin yoktur. Ancak öğrencilik dönemi boyunca tüm besinleri içeren bilinçli beslenme; hem fiziksel ve ruhsal sağlığı olumlu etkiler, stres etkilerini azaltır; hem de okul / sınav başarısına katkıda bulunur. Pikan cevizinin yapısındaki bazı bileşiklerin, beyin hücrelerine koruyucu etki gösterdiği saptanmıştır. Beynin özellikle hafıza ve mekansal öğrenme gibi kritik bölgelerinde iyileştirici etkisi olduğu belirlendiğinden, günde bir avuç pikan cevizi tüketilmesi hafızayı güçlendirmede de önemli rol oynar" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Pikan Cevizi
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