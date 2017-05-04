Sarıyer'de 'Balık yiyen çocuklar sağlıkla büyüyor'
Sarıyer Belediyesi ve Dardanel işbirliğiyle okullarda düzenlenen ‘Balık Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum’ seminerlerinde hedeflenen sayıya ulaşıldı. Etkinlikler kapsamında Sarıyer genelinde bin çocuğa seminer verildi.
Sarıyer Belediyesi ileTürkiye’nin balık uzmanı Dardanel iş birliğinde organize edilen ‘Balık Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum’ seminerlerinin son durağı Kilyos Veysel Vardal Görme Engelliler İlkokulu oldu. Bugüne kadar Sarıyer İlkokulu, Tarabya Alpaslan İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu da dahil olmak üzere ilçe sınırları içerisinde yer alan dört ilkokulda gerçekleşen seminer dizisinin sonucunda,bin öğrenci balık eti ve faydaları hakkında bilgilendirildi.
Hedefimiz tüketimi arttırmak
Balıketinin çocukların beslenme planlarında mutlaka yer bulması gerektiğine değinen Dardanel Pazarlama Müdürü Halit Giray, “Hedefimiz ülkemizde balık eti tüketimini dünya standartlarına taşımak ve sağlıklı nesillere katkıda bulunmak. Her mevsim ulaşılabilir ton balığı ve balık etini küçük yaştan itibaren yeme alışkanlığı kazandırmak üzere başlattığımız projemizi sürdürülebilir kılarak, daha çok çocuğa ulaşacağız. Sarıyer Belediyesi’ne bu projede bizimle olduğu için çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Türkiye’de balığa rağbet yok
Dünyada yıllık kişi başı ortalama 16 kilogram balık tüketildiğine değinen Sarıyer Belediyesi Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İrem Köse, “Ülkemizde bu rakam maalesef dünya ortalamasının yarısı kadar. Dört tarafı denizlerle çevrili olan ülkemize balık eti tüketme kültürünü yerleştirmeyi hedefliyoruz. Beslenme alışkanlığının küçük yaşlarda kazanıldığını düşünerek bu seminerlerimizi oldukça önemsiyor, yıllık kişi başı 8 kilogram balık tüketimini 16 kilograma çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.
Mutlulukları görülmeye değerdi
Seminerin ardından ikram edilen ton balıklı sandviçlerin tadına bakan minik öğrencilere, birer adet ton balığı konservesi ve üç adet zilli top hediye edildi. Topları Sarıyer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Oğuz Afacan’nın elinden alan Veysel Vardal Görme Engelliler İlkokulu öğrencilerinin mutlulukları görülmeye değerdi.