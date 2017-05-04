Sarıyer'de 'Balık yiyen çocuklar sağlıkla büyüyor'

Hedefimiz tüketimi arttırmak

Türkiye’de balığa rağbet yok

Mutlulukları görülmeye değerdi

veişbirliğiyle okullarda düzenlenen ‘Balık Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum’ seminerlerinde hedeflenen sayıya ulaşıldı. Etkinlikler kapsamında Sarıyer genelinde bin çocuğa seminer verildi.Sarıyer Belediyesi ileTürkiye’nin balık uzmanı Dardanel iş birliğinde organize edilen ‘’ seminerlerinin son durağı Kilyos Veysel Vardal Görme Engelliler İlkokulu oldu. Bugüne kadarda dahil olmak üzere ilçe sınırları içerisinde yer alan dört ilkokulda gerçekleşen seminer dizisinin sonucunda,bin öğrenci balık eti ve faydaları hakkında bilgilendirildi.Balıketinin çocukların beslenme planlarında mutlaka yer bulması gerektiğine değinen“Hedefimiz ülkemizde balık eti tüketimini dünya standartlarına taşımak ve sağlıklı nesillere katkıda bulunmak. Her mevsim ulaşılabilir ton balığı ve balık etini küçük yaştan itibaren yeme alışkanlığı kazandırmak üzere başlattığımız projemizi sürdürülebilir kılarak, daha çok çocuğa ulaşacağız. Sarıyer Belediyesi’ne bu projede bizimle olduğu için çok teşekkür ediyoruz” dedi.Dünyada yıllık kişi başı ortalama 16 kilogram balık tüketildiğine değinen, “Ülkemizde bu rakam maalesef dünya ortalamasının yarısı kadar. Dört tarafı denizlerle çevrili olan ülkemize balık eti tüketme kültürünü yerleştirmeyi hedefliyoruz. Beslenme alışkanlığının küçük yaşlarda kazanıldığını düşünerek bu seminerlerimizi oldukça önemsiyor, yıllık kişi başı 8 kilogram balık tüketimini 16 kilograma çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.Seminerin ardından ikram edilen ton balıklı sandviçlerin tadına bakan minik öğrencilere, birer adet ton balığı konservesi ve üç adet zilli top hediye edildi. Topları Sarıyer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Oğuz Afacan’nın elinden alan Veysel Vardal Görme Engelliler İlkokulu öğrencilerinin mutlulukları görülmeye değerdi.