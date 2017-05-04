﻿
Sağlık:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Mayıs 2017 Perşembe 18:34

Sarıyer'de 'Balık yiyen çocuklar sağlıkla büyüyor'

Sarıyer Belediyesi, ilçede yaşaşan çocuklara sağlıklı balık tüketimi alışkanlığı kazandırmak için yürüttüğü projede hedefe ulaşıldı.

Sarıyer'de 'Balık yiyen çocuklar sağlıkla büyüyor'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sarıyer'de 'Balık yiyen çocuklar sağlıkla büyüyor'


Sarıyer Belediyesi ve Dardanel işbirliğiyle okullarda düzenlenen ‘Balık Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum’ seminerlerinde hedeflenen sayıya ulaşıldı. Etkinlikler kapsamında Sarıyer genelinde bin çocuğa seminer verildi.

Sarıyer Belediyesi ileTürkiye’nin balık uzmanı Dardanel  iş birliğinde organize edilen ‘Balık Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum’ seminerlerinin son durağı Kilyos Veysel Vardal Görme Engelliler İlkokulu oldu.  Bugüne kadar Sarıyer İlkokulu, Tarabya Alpaslan İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu da dahil olmak üzere ilçe sınırları içerisinde yer alan dört ilkokulda gerçekleşen seminer dizisinin sonucunda,bin öğrenci balık eti ve faydaları hakkında bilgilendirildi.

Hedefimiz tüketimi arttırmak

Balıketinin çocukların beslenme planlarında mutlaka yer bulması gerektiğine değinen Dardanel Pazarlama Müdürü Halit Giray, “Hedefimiz ülkemizde balık eti tüketimini dünya standartlarına taşımak ve sağlıklı nesillere katkıda bulunmak. Her mevsim ulaşılabilir ton balığı ve balık etini küçük yaştan itibaren yeme alışkanlığı kazandırmak üzere başlattığımız projemizi sürdürülebilir kılarak, daha çok çocuğa ulaşacağız. Sarıyer Belediyesi’ne bu projede bizimle olduğu için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye’de balığa rağbet yok

Dünyada yıllık kişi başı ortalama 16 kilogram balık tüketildiğine değinen Sarıyer Belediyesi Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İrem Köse, “Ülkemizde bu rakam maalesef dünya ortalamasının yarısı kadar. Dört tarafı denizlerle çevrili olan ülkemize balık eti tüketme kültürünü yerleştirmeyi hedefliyoruz. Beslenme alışkanlığının küçük yaşlarda kazanıldığını düşünerek bu seminerlerimizi oldukça önemsiyor, yıllık kişi başı 8 kilogram balık tüketimini 16 kilograma çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.

Mutlulukları görülmeye değerdi

Seminerin ardından ikram edilen ton balıklı sandviçlerin tadına bakan minik öğrencilere, birer adet ton balığı konservesi ve üç adet zilli top hediye edildi. Topları Sarıyer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Oğuz Afacan’nın elinden alan Veysel Vardal Görme Engelliler İlkokulu öğrencilerinin mutlulukları görülmeye değerdi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte estetikçi Soner'in yeni mağduru ortaya çıktı Sahte estetikçi Soner'in yeni mağduru ortaya...
Sahte estetik uzmanı, Merve hemşireyi bu hale getirdi Sahte estetik uzmanı, Merve hemşireyi bu hale getirdi
Genç kızlara kısırlık uyarısı, PCOS’nu erken tedavi et, kısırlığı önle Genç kızlara kısırlık uyarısı, PCOS’nu erken...
Hamileyken diş tedavisi yapılır mı?, Hamilelikte diş kaybı olur mu? Hamileyken diş tedavisi yapılır mı?, Hamilelikte...
Kilo vermek isteyenler dikkat; Kalori saymayı bırakın Kilo vermek isteyenler dikkat; Kalori saymayı bırakın
Çocuklarda öksürük şurubu yerine doğal önlem alın Çocuklarda öksürük şurubu yerine doğal önlem...
Yukarı Çık

Sahte estetikçi Soner'in yeni mağduru...
Sahte estetik uzmanı Soner G'nin tek kurbanının hemşire Merve Keleş olmadığı ortaya çıktı. Yeni...

Haberi Oku