2024 emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ek zam gelecek mi?

2024 emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ek zam var mı?

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmedi, e-Devlet üzerinde ilan edilen zam miktarı tepkilere neden olurken en düşük emekli maaşının gizemi hala çözülemedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarına yönelik çalışmada sona gelindi. Emeklilere yönelik maaş zammında iki formül öne çıkarken son kararı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

AKP Grubu ve ilgili bakanlıklar alternatifli bir çalışma yaptı. Hedef, SSK ve Bağ/Kur emeklileri ile memur emeklilerinin maaş zamlarının eşitlenmesi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre bunun için iki formül üzerinde duruluyor: SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocakta yüzde 12 ek zam ile ocak ve temmuzda iki kademeli artış.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili diğer bakanlıklar ve AKP grup yönetimiyle bir araya geldi.

SSK-Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak ek zammın değerlendirildiği toplantıda Erdoğan, “Grup ve bakanlık bir çalışma yapsın. Alternatifli bir çalışma hazırlayın” dedi.

Çalışmanın önümüzdeki hafta Kabine’de ele alınması, sonra da TBMM gündemine taşınması bekleniyor. AKP’nin, üzerinde çalıştığı torba yasa teklifine maaş artışlarına ilişkin düzenlemenin de eklenmesi planlanıyor.

MASADA İKİ FORMÜL BULUNUYOR

Emekli maaş artışlarının eşitlenmesi için iki seçenek masada. Bunlardan ilki ocak itibarıyla SSK-Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 12 ek artış verilmesi ve toplam zammın memur emeklisinde olduğu gibi yüzde 49,25 ya da birkaç puan altına çekilmesi.

Tartışılan diğer alternatif ise bütçe imkânlarını çok zorlayacak bir tablo ortaya çıkacaksa ek artışın yıl içine yayılması.

Bir bölümünün bu ay, bir bölümünün de temmuz artışlarında maaşlara yansıtılması. İki alternatifte de 2024 yılı içinde iki kesime yapılacak zamlar eşitlenecek.

Örneğin memur emeklisi yıl içinde toplam yüzde 60 zam alacaksa, SSK ve Bağ- Kur emeklisine aynı oranda artış yapılmış olacak.

BU RAKAMIN ALTINDA OLMAYACAK

İlk hazırlık 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesini içeriyor.

Yapılan hesaplamalar 9 bin liradan başlıyor. 10 ve 11 bin lira arasındaki tüm rakamlar tek tek değerlendirildi.

Bu konuda son kararı Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Böylece en düşük emekli maaşı netleşmiş olacak.

ARTIŞIN EŞİTLENMESİ HEDEFLENİYOR

TÜİK tarafından 3 Ocak’ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti.

Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25’lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37,57’de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

İkinci hazırlık, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 37,57 olan maaş zammına ek artış yapılması. Memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında yaklaşık yüzde 12’lik bir artış farkı bulunuyor. İki kesimin emekli maaş zamlarının eşitlenmesi hedefleniyor.