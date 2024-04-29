Ünlü & CO Günlük Bülten U-Comment 29.04.2024

PİYASALARI YOĞUN BİR GÜNDEM BEKLİYOR

Son iki işlem gününde olduğu gibi piyasaların bu hafta makroekonomik dinamikler doğrultusunda yön bulmasını bekliyoruz. Bu kapsamda yurt içinde Nisan ayı TÜFE rakamı ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne dair yapması beklenen güncelleme öne çıkarken yurt dışında ise haftanın en önemli konu başlığını Fed toplantısı oluşturuyor. Ayrıca geçen hafta büyük sürpriz yapan ABD büyüme ve enflasyon göstergeleri sonrasında Cuma günü açıklanacak Nisan ayı istihdam rakamlarının önemi de artmış durumda.

Yurt içi piyasaların kapalı olacağı Çarşamba günü FOMC toplantısı sonuçlanacak. Mayıs ayı toplantısında faiz oranlarında değişiklik yapılmayacağı uzun zamandır piyasaların baz senaryolarından birini oluşturuyordu. Bu noktada faiz kararı tek başına piyasalarda anlamlı bir hareketlilik yaratma potansiyeli taşımıyor. Ancak büyümenin zayıfladığı enflasyonun ise piyasa beklentisini geride bırakmaya başladığını düşünürsek sonraki dönemlere ilişkin verilecek mesajların volatilite yaratabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle hem toplantı sonrasında yayımlanacak metindeki olası vurgu değişiklikleri hem de Powell’ın mesajları dikkatle izlenecektir. Toplantıda makroekonomik tahminlerde ise herhangi bir güncelleme yapılmayacak.

Geçen hafta açıklanan ABD ilk çeyrek GSYH ve PCE endeksinin ardından bu hafta ise Aralık ayı istihdam rakamlarını izleyeceğiz. Hatırlanacağı gibi önceki ay istihdam son derece güçlü bir tablo ortaya koymuş ve 214 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdamda 303 bin kişilik artış yaşanmıştı Nisan ayı için şimdilik 250 bine yakın bir beklenti söz konusu. Geçen ay olduğu gibi çok daha kuvvetli bir istihdam artışı görülmesi durumunda ise faiz oralarının uzun bir süre daha yüksek kalacağına yönelik beklentiler artış gösterebilir. Böyle bir senaryoda 10 yıl vadeli tahvil faizinin yukarı yönlü denemelerine devam ettiğini görebiliriz.

Ancak şunun da vurgulamak gerekir ki 300 bini geride bırakan istihdam artışı oldukça güçlü bir tablo çizse de geriye dönüp baktığımızda son bir yılda 300 bin sınırının 4 kez geçildiğini fakat bu artışların hepsi için sonraki aylarda aşağı yönlü revizyona gidildiğini görüyoruz. Bu revizyonların bazıları 20-30 binle sınırlı kalırken bazıları ise 100 bini buldu. Dolayısıyla 303 binin üzerindeki veriye güven duymak zorlaşırken yine aşağı yönlü bir revizyon yapılıp yapılmayacağının da en az manşet rakam kadar önemli olduğunu düşünüyoruz.

TL: Yurt içinde haftanın en kritik günü Cuma olacak. Söz konusu günde Nisan ayı TÜFE rakamı açıklanırken kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin ise Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne dair güncelleme yapması bekleniyor. S&P en son Aralık 2023’te durağan olan görünümü pozitife yükseltirken, B olan kredi notunu korumuştu. Ağırlıklı beklenti notun bir kademe artırılacağı pozitif görünümün ise korunacağı yönünde. Hatırlanacağı gibi Fitch ise 8 Mart'ta Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesine yükseltmiş ve görünümü pozitif olarak belirlemişti.

Diğer taraftan enflasyonun ise henüz zirve yaptığı düşünülmüyor. Bu kapsamda Merkez Bankası da yıllık enflasyonun Mayıs ayında %73 seviyesine yükselebileceğini öngörmüştü. TCMB’nin yıl sonu tahmini ise %36 seviyesinde bulunuyor. %36'lık tahminin gerçekleşmesi için yılın geri kalan 9 ayında enflasyonda en fazla %18,2 oranında artış olması gerekir. Bunun için de aylık bazda bakarsak ortalamada %1,9 oranında artışlar görmeliyiz. Ancak Nisan ayına dair piyasa beklentisinin %3 civarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tahminler yıl sonu hedefine ulaşılmasının çok kolay olmayabileceğine işaret ediyor. Son açıklanan piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu beklentisinin TCMB’nin tahminin belirgin şekilde üzerinde %44,2 seviyesinde yer aldığını görmüştük.

Borsa İstanbul: Geçtiğimiz haftanın önemli bir kısmında 9850 puanı aşmasını sağlayacak momentumu yakalamakta başarılı olamayan BIST-100 endeksi Cuma günü ise bu hedefine ulaştı. Son günlerde performansı yüksek volatilite gösteren bankacılık sektörünün haftanın son işlem gününde güçlü (+%3,4) bir tablo sergilemesi de 9850 puanın aşılmasına yardımcı oldu. Ayrıca Fitch’ten gelen pozitif açıklamaların da endekste iyimserliği desteklediğini gördük. Önemine sıklıkla vurgu yaptığımız 9850’nin üzerinde kalınması durumunda 10 bin seviyesinin daha güçlü bir hedef haline geleceğini düşünüyoruz. Bu hafta varlık fiyatlarına yön verebilecek önemli konu başlıklarının bulunması ve özellikle not artırımı ihtimali hisse senetlerini destekleyen bir unsur olarak çalışabilir. Psikolojik açıdan da önemli olan 10 bin puanın aşılmasının ise risk iştahını kuvvetlendireceğini düşünüyoruz.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 10814.75 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 10740, 10653, 10577 ve 10491 destek olarak izlenebilir. 10891, 10977, 11053 ve 11140 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 32.51 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 32.4775, 32.4125, 32.3475 ve 32.2825 destek olarak izlenebilir. 32.5425, 32.6075, 32.6725 ve 32.7375 ise direnç noktalarını oluşturuyor.