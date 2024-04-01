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Kırklareli'nde kazanan Cumhur İttifakı oldu

Kırklareli'nde Cumhur İttifakı adayı MHP'li Derya BULUT resmi olmayan sonuçlara göre yeni Kırklareli Belediye Başkanı oldu.

01 Nisan 2024 Pazartesi 00:28
Kırklareli'nde kazanan Cumhur İttifakı oldu






2019 yerel seçimlerinde de yarıştığı rakibi Mehmet Siyam KESİMOĞLU'na karşı 112 oy farkla yarışı kaybeden Derya BULUT, bu defa resmi olmayan seçim sonuçlarına göre; Kırklareli'nin yeni Belediye Başkanı oldu.

Haber: KEMAL KAÇMAZ

Sandıkların açılmasının ardından sayılmaya başlanması ile birlikte adeta kıyasıya yarışın yaşandığı Kırklareli'nde, son ana kadar seçimi önde götüren eski başkan KESİMOĞLU'nu geride bırakarak zafere ulaşan isim Derya BULUT oldu.

■ COŞKULU KALABALIK VİLAYET MEYDANINA SIĞMADI

Seçim sonuçlarının haberlerinin gelmesi ile beraber Kırklareli Vilayet Meydanını dolduran binlerin coşkulu kutlamalarına katılım gösteren Cumhur İttifakı adayı Derya BULUT, sevenlerinin ve destekleyenlerinin sevgi seliyle karşılaştı. 

Derya BULUT'un kazandığı haberini alanlar evlerin balkonlarından coşkuya ortak olurken, Vilayet Meydanına koşan yoğun bir kalabalık meşalelerle davul zurna eşliğinde kazanmalarının tadını kıyasıya çıkardılar.

■ BULUT: "KAZANAN KIRKLARELİ OLDU"

Seçim otobüsünden yoğun kalabalığa "Hayırlı olsun Kırklareli, Allah utandırmasın" diyerek seslenen Derya BULUT sözlerine şöyle devam etti, " Bu zafer sizin zaferiniz, bu emek sizin emeğiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin. İnşallah bu Seçim Kırklareli'nde hiç kimsenin kaybetmediği bir seçim olacak. Bunun sözünü verelim hepinize. Kazanan Kırklareli oldu. İnşallah alacağı hizmetlerle de kazanan Kırklarelimiz olacak. Hiç kimseyi geride bırakmayacağız.

■ "SÖZ VERİYORUM, HERKESİN BAŞKANI OLUCAM"

Bu akşam hayatımın en büyük gururunu yaşıyorum. Bugün bu gururu yaşıyorsak sizlerin sayesindedir. Oy atan atmayan herkese canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Biz hep dedik ki, Kırklareli bizim, gönül evimiz dedik. Nasıl bir gönül evimiz olduğunu inşallah bu 5 yılda herkese göstericez. Biz dedik ki orası bir siyasi partinin il başkanlığı olmayacak dedik ısrarla. Bunun sözünü veriyorum. Orası tüm Kırklarelinin Belediye başkanlığı olacak. Bütün siyasi partilerin, vatanını milletini seven herkesin başkanlığı olacak. Herkese kucağımızı açıyoruz. Hiç kimseyi ayırmayacağız hiç kimseyi ayrıştırmayacağız. Çünkü biz bize lazımız. Bize yakışan budur. Bu akşam bizler sevindik. Üzülen arkadaşlarımız vardır. Hiç tatlı canlarını sıkmasınlar, biz hepsinin Belediye Başkanı olucaz" dedi.

■ SEVİNCİNİ ERTESİ GÜNE BIRAKTI 

Seçimlere 2 gün kala kayınpederini kaybeden Mehmet Siyam KESİMOĞLU'nun yasına nezaketen sevincini ve coşkusunu birgün sonrasına bıraktığını ifade eden BULUT, Pazartesi günü saat 21:30'da tüm Kirklareli halkını Vilayet Meydanı'ndaki kutlamalara beklediğini belirtti.

Son Güncelleme: 01.04.2024 12:50
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