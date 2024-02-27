Genital estetik kadınlarda özgüveni artırıyor

Kadınların estetik kaygı duyduğu konular arasında genital bölgenin başlarda geldiğinin altını çizen Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Bilgesoy, genital bölgenin estetik olarak düzgün olmasının kadının kendine olan güvenini artırmasının yanında, karşı cinsle ilişkisinde de çok daha mutlu hissetmesini sağladığını söyledi.

TÜM ERİŞKİNLERE YAPILABİLİR

Genital estetiğin genital bölgenin dış görünüşünü veya işlevini iyileştirmeyi amaçlayan cerrahi ve cerrahi dışı uygulamalar olduğunu belirten Op. Dr. Bilgesoy, “Günümüzde genital estetik, kadınların kaygı duyduğu konular arasında ilk sıralarda gelmektedir. Çünkü kadınlarda cinsel ilişki ve partnerleri arasında olan durumlarda bazen özgüven eksikliği ve partnerine karşı kendini mutlu hissedememe gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Bu durumlarda da bizler hastalarımıza yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

YAPILAN OPERASYONLAR

Op. Dr. Bilgesoy, “Genital estetik operasyonu yaklaşık 40 ile 60 dakika arasında sürer ve hasta aynı gün taburcu edilebilir. Genital estetik, 18 yaşını doldurmuş tüm erişkin kadınlara uygulanabilir” dedi.

Hastaların en sık dile getirdiği şikâyetlerin başında vajinal genişliğin geldiğini söyleyen Op. Dr. Bilgesoy, “Bu kişilerde de vajinoplasti (vajinanın cerrahi olarak daraltılması- sıkılaştırılması) operasyonunu uyguluyoruz. Bunun dışında tıpta labioplasti labia minora, halk arasında ise iç dudak estetiği olarak bilinen düzeltme işlemini sarkmış ve şekil bozukluğu olan iç dudaklarda yapıyoruz. Klitoral bölgede anormal deri katlantısı ve asimetrinin olduğu durumlarda ise ‘Hudoplasti’ adı verilen rekonstrüktif cerrahiyi yapıyoruz. Bunun dışında, dış dudaklara dolgu, G noktasında büyütme, kızlık zarının rekonstrüktif cerrahilerini de yapıyoruz. Perineoplasti ile doğuma bağlı yırtıkların olduğu yerleri de düzeltiyoruz” şeklinde konuştu.

HASTALARIN FARKINDALIĞI OLUŞTU

Estetiğin her türlüsüne son dönemlerde bir ilgi olmakla birlikte genital estetikte de bir artış olduğunu işaret eden Op. Dr. Bilgesoy, “Genital estetikte hastaların farkındalığı oluştu. En çok normal doğum yapmış hastalar ya da normal doğuma bağlı deformeleri gidermek amaçlı gelen hastalarımız oluyor. İç dudaklarda sarkma, şekil bozukluğu, klitoral bölgede sarkma ya da dış dudaklarda hacim azalması olan hastalarımıza çeşitli cerrahi ve cerrahi dışı yöntemler uyguluyoruz. Aynı zamanda cerrahi olmayan lazer uygulamaları da yapıyoruz. Lazerle de de beyazlatma, sıkılaştırma, hafif idrar kaçırma durumlarında da işlemler yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

TAMAMEN İYİLEŞME 6 HAFTADA GERÇEKLEŞİYOR

Genital estetik tedavilerinde iyileşme sürecinin yaklaşık 6 hafta olduğunu kaydeden Op. Dr. Bilgesoy, “Bu süre yara iyileşme sürecidir, hastalar 2-3 gün içinde normal yaşamlarına dönebilirler. Ama yara iyileşmesi yaklaşık 6 hafta alır. Bu süreden sonra hastalar cinsel yaşamlarına aynı olduğu gibi devam edebilirler” açıklamasında bulundu.