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Kitap | Stefan Zweig | Üç etkileyici öykü | Ay Işığı Sokağı

Eserlerinde daha çok saplantılı yaşamların umarsız sonlarını anlatan Zweig; kitaptaki “Bezginlik”, “Ay Işığı Sokağı” ve “Leporella” öyküleriyle okuru, yine farklı yaşamlarla tanıştırıyor. 

09 Mayıs 2024 Perşembe 13:34
Kitap | Stefan Zweig | Üç etkileyici öykü | Ay Işığı Sokağı






Kitap | Stefan Zweig | Üç etkileyici öykü | Ay Işığı Sokağı

 

Stefan Zweig, Ay Işığı Sokağı kitabıyla okuru, yarattığı karakterlerin ruh çalkantılarına ortak ediyor. Eserlerinde daha çok saplantılı yaşamların umarsız sonlarını anlatan Zweig; kitaptaki “Bezginlik”, “Ay Işığı Sokağı” ve “Leporella” öyküleriyle okuru, yine farklı yaşamlarla tanıştırıyor. 

Psikolojik çözümlemelerin usta ismi Stefan Zweig’ın üç öyküsünün bir araya geldiği Ay Işığı Sokağı kitabı, Can Yayınları’nın Modern dizisinde yerini aldı. İlknur Özdemir tarafından çevrilen kitapta, yazarın “Bezginlik”, kitaba adını veren “Ay Işığı Sokağı” ve “Leporella” öyküleri yer alıyor.

Kitaplarında daha çok saplantılı yaşamların umarsız sonlarını anlatan Zweig, “Ay Işığı Sokağı” öyküsünde Almanya’ya gitmek üzere kalkacak gece trenini kaçırdığı için tanımadığı bir yerde, hiç hesaba katmadığı bir gün geçiren adamı kaleme alıyor. “Leporella” ise, evlilik dışı birliktelik sonucu dünyaya gelmiş, yabani bir hizmetçinin hikâyesini anlatıyor.

Ay Işığı Sokağı, Zweig’ın derin karakter incelemeleriyle okuru farlı yaşamlarla tanıştırırken, sürükleyici bir okuma deneyimi sunuyor. 

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KitapStefan ZweigAy Işığı Sokağı
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