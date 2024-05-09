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Kitap | Dijital Dünyanın Yapay Zeka Hırsızları

Araştırmacı Yazar Başak Tecer’in yeni kitabı “Yapay Zeka Hırsızları” HayyKitap yayınları arasındaki yerini aldı

09 Mayıs 2024 Perşembe 09:24
Kitap | Dijital Dünyanın Yapay Zeka Hırsızları






Kitap | Dijital Dünyanın “Yapay Zeka Hırsızları

Aralarında “İkna Mühendisliği” ve “Varsa Yoksa İletişim” isimli kitapları bulunan, Araştırmacı Yazar Başak Tecer’in yeni kitabı “Yapay Zeka Hırsızları”, online dünyadaki manipülasyon tekniklerini, bilinçaltına yönelik hazırlanan tuzakları, yankı odalarını, filtre balonlarını ve deepfake teknolojilerini uluslararası kaynaklardan gerçek örneklerle anlatıyor.

 

Teknolojinin yarım asırda nereden nereye geldiğini ve nereye doğru gidebileceğini biraz mizah biraz da nostaljik duygularla aktarıldığı “Yapay Zeka Hırsızları”, bilimsel verilere ve sağlam araştırmalara dayanan benzersiz bir kaynak olarak nitelendiriliyor. Kitapta yer alan her başlık hayatın içinden gerçek hikayeler ve somut örneklerle aktarılıyor.

Teknolojik ikna ve manipülasyon teknikleri, deepfake teknolojileri ve türleri, dezenformasyon ve sahte haberlerin ardındaki gerçekler, yankı odaları, gözetim kapitalizmi gibi bir çok konuyu, dijital dünyaya dair uluslararası raporlara dayanan verilerle detaylı şekilde ele alan kitap, okuyucuyu yalnızca kritik öneme sahip gerçeklerle yüzleştirmekle kalmıyor, internet kullanıcısı herkesin ufak dokunuşlarla kendilerine nasıl dijital kalkan yaratabileceklerine dair pratik çözümler de sunuyor.

Başak Tecer Hakkında: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra kariyerine 1989’da Boyner Grup’ta başlamış, ardından Sabah, Habertürk TV, Star TV ve Milliyet gazetesi olmak üzere, on sekiz yıl boyunca medya kuruluşlarında satış ve pazarlama görevi yapmıştır. 2011 yılında Sabah gazetesi İnsan Kaynakları Eki’ndeki görevinden ayrılarak kendi işini kuran Tecer, Türkiye’de birçok farklı firmaya iletişim, ikna, performans yönetimi konularında eğitmenlik ve danışmanlık hizmeti vermiştir.

Başak Tecer, İngiltere’de Paul McKenna’da NLP Practioner (NLP Pratisyen) ve Master Practioner (NLP Uzman Pra­tisyen) ve Persuasion Enginering (İkna Mühendisliği) programlarını tamamlamış ve yine merkezi Londra’da bulunan ILM Enstitüsü’nde (Institue of Leadership & Management) eğitimcinin eğitimi sertifikasını almıştır. 

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Hayykitap Hakkında: Bu topraklara ait kültürel hafızayı koruyabilen yazarların özgün eserlerini yayınlayan Hayykitap, bilginin kasıtlı bir biçimde saklanması, parçalanması, çarpıtılarak gerçeğin örtülmesine karşı bilgiyi birleştirmeyi, bunu hakikatle, dolayısıyla günlük hayatla ilişkilendirmeyi ve anlaşılır bir biçimde herkesin kullanımına sunmayı amaçlamaktadır. Farklı kategorilerdeki kitaplarıyla okuyucularla buluşan Hayykitap, ortak paydası iyilik olan her projenin destekçisi olarak kitap yolculuğuna devam etmektedir. 
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KitapYapay Zeka Hırsızları
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