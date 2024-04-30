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Akif Manaf’ın, "Barış Psikolojisi" Almanca'ya çevrildi

Türkçe kaleme aldığı 94 kitabı, 73 dile çevrilerek küresel anlamda yüz binlerce okura ulaşmayı başaran Akif Manaf'ın Barış Psikolojisi adlı eseri İngilizce'nin ardından Almanca'ya da çevrildi.

30 Nisan 2024 Salı 23:36
Akif Manaf’ın, "Barış Psikolojisi" Almanca'ya çevrildi






Akif Manaf’ın, "Barış Psikolojisi" Almanca'ya çevrildi


Kitapları 73 dile çevrilen, 94 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı ve Nobel Barış Ödülü adayı Akif Manaf’ın, “Barış Psikolojisi” kitabı Türkçe ve İngilizce baskılarından sonra şimdi de Almanca olarak yayınlandı.
 

Kitapları 73 dile çevrilen, 94 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı ve Nobel Barış Ödülü adayı Akif Manaf’ın, “Barış Psikolojisi” kitabı Türkçe ve İngilizce baskılarından sonra şimdi de Almanca olarak yayınlandı.

Barış psikolojisi üzerine çok boyutlu güçlü analizlerin ve etkili çözüm önerilerinin yer aldığı Frieden Psychologie, dünya barışına en çok ihtiyaç duyulan içinde bulunduğumuz süreçlerde raflardaki yerini aldı. Kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.

Kitap Almanca baskısının ardından Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Çince ve Rusça’ya da çevrilme aşamasında olup, çok yakında bu dillerde de basılacak. Öte yandan, yazarın kitaplarının yakın gelecekte Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın tüm kitap fuarlarında yer alacağı ve yazarın bu fuarlarda imza günleri düzenleyeceği de alınan bilgiler arasında.

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta “Barış Psikolojisi” konusunu bütün detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitapta barış olgusu tüm incelikleri ile masaya yatırılıyor.

Kitap arka kapaktan:

Kazananlar ölülerini kahraman ilan eder, kaybedenler ise birer suçlu. Oysaki savaşta ölenlerin hepsi kucak kucağa yatar toprağın altında. Ruhları ise senelerce savaş alanlarında savaşmaya ve acı çekmeye devam eder.

Mantığa aykırı, anlamsız bir safsatadır “barış için savaş” ifadesi. Yaşamak için ölmek, zevk almak için acı çekmek, mutlu olmak için mutsuz olmak ifadeleri ne kadar anlamsızsa “barış için savaş” ifadesi de o kadar anlamsızdır.

Günümüzün insanı içsel bir savaş, içsel bir kaos içindedir çünkü tamamıyla yanılsamanın kurbanıdır. Barışa ulaşmak için kişi içsel kaosunu aşmalıdır. Fakat birisi onu teselli ederse ona düşman gibi davranır çünkü teselli, barışa vardırmayan zaman kaybıdır.

Şayet insan içerideki savaşta savaşmazsa dışarıda savaşmaya mecbur kalır. Lakin insan içerideki savaşa girer, savaşır, kazanır ve savaşı bitirirse dışarıdaki savaş da biter. İşte barışa ulaşmanın tek yolu budur!

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının tüm dünyada yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor.

Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol Duygu, Masumiyet, Kuşku, Merak, Kahkaha ve Fanatizm gibi insana dair hemen her konuda 94 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. Tüm kitapseverler yazarın yüze yakın kitabına ilişkin paylaşımları, yazarın kitaplarına özgü sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebiliyor.

Tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan “Frieden Psychologie”, barış konusundaki doyurucu anlatımıyla, okuyucunun kafasındaki tüm sorulara yanıt bulmasını sağlıyor.

Kitap & Bülten Bilgi: 0 543 301 03 27

Son Güncelleme: 01.05.2024 00:18
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KitapKitabıAkif Manaf
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