Yumurta dondurmak nedir?

Yumurta dondurma işlemi, ilerleyen yaşlarda dahi bebek sahibi olmayı mümkün kılarak, çocuk hayali kuran anne adayları için umut ışığı oluyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Tüp Bebek ve Üreme Sağlığı Merkezinden, Doç. Dr. Yılmaz Güzel yumurta dondurmak hakkındaki her şeyi anlattı.



Günümüzde azalmış yumurta kapasitesi, ilerleyen yaş veya yumurtalıkların zarar görebilme olasılığı olan durumlarda yumurtalıkların uyarılarak elde edilen yumurtaların dondurulması, gelecekte istenildiği zaman tüp bebek yöntemi ile kullanılması için saklanmasına “yumurta dondurma” denilmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılında yayınladığı yönetmelik ile bazı özel koşullarda, kadınların doğurganlığının korunması için yumurta dondurulmasına izin verilmiştir. Kısırlığa yol açabilen radyoterapi, kemoterapi gibi kanser tedavisi öncesi üreme kapasitesinin korunması, yumurtalıkların rezervinin azalmasına veya kaybolmasına yol açabilecek cerrahi operasyonlar öncesi, ailesinde erken menopoz öyküsü olması ve yumurtalıkların alınmasını gerektiren bir hastalık varlığında yumurta dondurulma işlemi yapılabilir. Ancak şu andaki yönetmelik gereği evli kadın yumurta donduramaz, embriyo dondurabilir

Birçok avantajı var!

Yumurta dondurma işleminin en büyük avantajı çeşitli sebeplerle evliliği ertelemiş veya çalışma hayatında kariyeri nedeniyle bebek sahibi olmayı ertelemiş, ilerlemiş yaştaki kadınlar için anne olabilme şansını sürdürmeyi sağlamasıdır.

Doğacak bebeğe zarar vermiyor!

Âdetin 2-3. günü yumurta uyarılması tedavisine başlanması idealdir. Ama bazı özel durumlarda kanser tedavisi gibi süreç gören kadınlarda farklı uygulamalar da yapılabilir. Yumurta dondurma işleminde yaklaşık 10-15 gün süren ilaç tedavisi ile yumurtalıklar kontrollü şekilde uyarılarak, anestezi altında yumurta toplama işlemi yapılır. Yumurta toplama işlemi hastanın durumuna göre vajinal veya karından genel anestezi altında yapılır, hastalar ağrı hissetmezler. Bu işlem sonrasında toplanan yumurta hücreleri hızlı dondurma yöntemi ile dondurulur. Dondurulan yumurta hücreleri -196 C de sıvı nitrojen içeren özel saklama tanklarında 5 yıl süreyle saklanabilir. 5 yıldan daha uzun süre uzatmak istenilirse Sağlık Bakanlığı onayı gerekmektedir.

Yumurta dondurma işlemi doğacak bebeğe zarar vermez. 1986 yılında dondurulmuş oositlerle yapılan ilk tüp bebek denemesinden bu yana binlerce sağlıklı canlı doğum gerçekleştirilmiştir. 35-38 yaş altında 8-10 olgun yumurta dondurulması yeterli iken 40 yaşın üstünde daha fazla olgun yumurta gerekmektedir. Bundan dolayı işlemin birkaç kez yapılması gerekebilmektedir.