AKUT Mozambik'te yardım dağıttı



Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında acil durum ve afetlerde hiç bir karşılık beklemeden müdahale eden, tamamı gönüllülerden oluşan AKUT Arama Kurtarma Derneği Mozambik'te de yardıma ihtiyacı olanlara yetişti. AKUT, AFAD ve TİKA ile Nhamatanda'ya insani yardım paketleri dağıttı.

İki doktor ve sel operasyonları deneyimi bulunan 17 kişilik bir ekiple 22 Mart'ta Mozambik'e giden AKUT, yerel hükümet tarafından durdurulan arama çalışmaları nedeniyle Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ile yaptığı toplantı ardından insani yardım için harekete geçti.

Beira'nın kuzey batısında yer alan Dondo ve Nhamatanda bölgelerinde keşifler yapıldı.

26 Mart tarihinde yola çıkan TİKA'nın getirdiği insani yardım malzemeleri, nehir yoluyla Çarşamba günü akşam saatlerinde Beira'ya ulaştı. Perşembe günü de ekibimiz Türkiye saatiyle 10.45 itibarı ile Mozambik'in Nhamatanda Bölgesi'nde selden zarar gören halka insani yardım götürmek için yola çıktı. Öğle saatlerinde bölgeye ulaşarak yardım dağıtımlarını gerçekleştirdi. AKUT bölgedeki çocuklar tarafından sevgiyle karşılandı. Yardım dağıtımının yanı sıra ekipte yer alan doktorlarımız bazı yaralanma vakalarına da müdahale etti.

AKUT, misyonu gereği yurt içinde ve yurt dışında oluşabilecek tüm afet ve acil durumlara hazır olarak 23 yıldır nerede ihtiyaç varsa vakit kaybetmeden yardıma koşmaya devam ediyor.

