İsrail polisine bıçakla saldıran şahıs Diyanet imamı çıktı



Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını aylardır sosyal medya üstünden bilinçsizce kışkırtanlar, Türk halkını sokaklara dökmeyi başaramadı, ama tahrik edilenler Kudüs'te İsrail polisini hedef aldı.

Türkiye'nin İsrail'le sorunlu ilişkilerini aylardır sabote eden gruplar seçim sonrası derin bir sessizliğe bürünürken, sosyal meyda üstünden provakatif söylemler can alıyor. İki gün önce İsrail'e giden Diyanetişleri'nde görevli kadrolu imam, Kudüs kentinde bir polis memuruna bıçakla saldırı düzenledi. Polis memurlarından birini yaralayan imam Hasan Saklanan başka bir polis memurunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Türk vatandaşın Kudüs'teki bıçaklı saldırısına ilişkin açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail polisi tarafından Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla öldürülen ve Türk vatandaşı olduğu ileri sürülen kişi hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail polisi tarafından Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla öldürülen ve Türk vatandaşı olduğu ileri sürülen kişi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, “Konu Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır” dedi.

KUDÜS'TE NE OLMUŞTU?

Bir Türk vatandaşı Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladı ve saldırının ardından Türk vatandaşı vurularak öldürüldü. Cumhuriyet'in Şanlıurfa İl Müftülüğü'nden edindiği bilgilere göre, İsrail polisi tarafından öldürülen Hasan Saklanan, Şanlıurfa'da imam olarak görev yapıyordu.