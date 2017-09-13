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Anadolu Markalar Birliği kuruldu

- Anadolu Markalar Birliği Başkanı Altunç: - "Anadolu'daki markaların dünyada itibarlı hale gelmesi için çalışacağız"

Anadolu Markalar Birliği kuruldu

- Anadolu Markalar Birliği Başkanı Altunç: - "Anadolu'daki markaların dünyada itibarlı hale gelmesi için çalışacağız"

13 Eylül 2017 Çarşamba 16:48
Anadolu Markalar Birliği kuruldu

ANKARA (AA) - Anadolu'daki markaların dünyada itibarlı hale gelmesi amacıyla Anadolu Markalar Birliği kuruldu.

Anadolu Markalar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birliğin kuruluşuna yönelik genel kurul, Yenimahalle'deki Wings Ankara İş Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genel Kurulda, genel başkanlık görevine oyların tamamını alan Kenan Altunç seçildi.

Altunç, mevcut iktisadi ortamın, küresel markaların rekabet arenası haline geldiğini belirterek, "Ticari ilişkiler, ortaklıklar ve kazanımlar, markaların etrafında kuruluyor. Markalaşmamış durumdaysanız, rekabette önemli bir aktör haline gelme ihtimaliniz oldukça düşük." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya ticaretine yön veren markalaşma sürecine güçlü katılmak için Türkiye'de katma değer üreten her kuruluşa destek olacaklarını ifade eden Altunç, Anadolu markalarının dünyada itibarlı hale gelmesi için kapsamlı tanıtım ve eğitim faaliyetleri düzenleyeceklerini aktardı.

Altunç, Anadolu markalarının gelişmesini, mülki haklarını korumayı ve saygınlıklarının artmasını amaçladıklarını bildirdi.

Türkiye'ye katma değer üreten her işletmenin desteklenmeye değer olduğunun altını çizen Altunç, hemen her sektörün ihtiyaç duyabileceği hizmetleri, "Anadolu markalaşıyor" şiarıyla sunacaklarını vurguladı. Altunç, küçük esnaf ve sanatkarın da markalaşmasını hedefledikleri belirtti.

Genel Kurulda, Anadolu Markalar Birliğinin teşkilat şeması da oluşturuldu. Buna göre, Birlik; 9 başkanlık, 3 yüksek istişare kurulu, 8 başmüşavirlik, 9 genel koordinatörlük, 50 birim, 7 bölge başkanlığı, 81 il şube başkanlığı ve 20 yurt dışı temsilciliğinden oluşacak. Söz konusu birimlere yönelik görevlendirme yetkisi yönetim kuruluna verildi. Görevlendirmeler, aralık ayına kadar tamamlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Markalar Birliği
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