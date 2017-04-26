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Ekonomi:
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26 Nisan 2017 Çarşamba 15:35

Araçlarda cam filmi artık serbest 

Araçlarda birçok davaya konu olan cam filmi uygulaması artık serbest oldu

Araçlarda cam filmi artık serbest 
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Araçlarda cam filmi artık serbest 
   Araçlarda birçok davaya konu olan cam filmi uygulaması artık serbest oldu.Bugün yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, artık araçlara cam filmi takmak serbest hale geldi. Ancak yönetmelikte, hem araç sahipleri, hem cam filmi üreticileri hem de uygulamayı yapan işyerleri için bazı şartlar bulunuyor.
   Sadece standartlara uygun olarak üretilmiş ve onaylı cam filmlerinin kullanılmasının mümkün olacağını vurgulayan Avukat Cevat Kazma, araçların ön camlarına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamayacağının altını çizdi. Yapılması halinde kesilecek ceza miktarının 189 TL olacağını ve itiraz edilemeyeceğini ifade etti. Cam filmi üreticileri ve uygulama yapan işyerleri için de bazı şartların olduğunu belirten Cevat Kazma, “Cam filmlerinin üretiminde PVC malzeme kullanımı yasak. Ayrıca uygulama yapılırken kullanılan yapıştırıcı malzemenin akrilik esaslı olması ve uygulamanın cam panellerin iç yüzüne yapılması zorunluluğu bulunuyor” dedi.
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Araçlarda Cam Filmi
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