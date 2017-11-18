Avec Car Rentals şimdi de Esenboğa'da!



Avec Car Rentals, başarılı yatırımları ile Türkiye Otomotiv Sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Avek Otomotiv ile birlikte Paşalı Grubu’nun otomotiv sektöründeki ikinci yatırımı.

2017 Haziran ayında Günlük Araç Kiralama sektörüne giren Avec Car Rentals son olarak açmış olduğu yeni yatırımı Ankara Esenboğa Havalimanı ofisi ve mevcut İstanbul Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminali, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Bodrum Havalimanı, Balıkesir Edremit Havalimanı, Avek Otomotiv Tekstilkent, Avek Otomotiv Ümraniye ve Avek Otomotiv Çanakkale’deki mevcut ofisleri ofisleri ile birlikte toplam 9 noktada müşterilerinin ihtiyaçlarını keyifli sürüşlere dönüştürmeyi ilke olarak benimsemiştir.



Avek Otomotiv’den edindiği tecrübe ve bakış açısı ile günlük araç kiralama sektörüne yeni bir soluk getirmek isteyen Avec Car Rentals, müşteri odaklı yönetim ve kaliteli hizmetten ödün vermeyen anlayış ile müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı hedefliyor.Araç filosunun tamamını yeni ve bakımlı araçlardan oluşturan Avec Car Rentals,4440556 Call Center hattı ve www.aveccarrentals.com web sitesi üzerinden müşterilerinin hızlı ve avantajlı araçlar kiralayabileceği çözümler sunmakta.Emin ve sağlam adımlarla ilerleyen Avec Car Rentals, müşteri memnuniyetine verdiği önemle, tüm alt yapısını en hızlı ve en iyi şekilde sunmaya çalışıyor. Tüm hizmet verdiği müşterilerini arayarak ve mailing yoluyla memnuniyetlerini ölçümlüyor ve gelen önerilerle hizmet ağını geliştiriyor. Aynı zamanda, yol yardım asistans hizmetleri ile de farklı bir bakış açısı sunan Avec Car Rentals, müşterilerini bekletmeden en kısa zamanda desteğini sunuyor.