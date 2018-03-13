

Avek Otomotiv'de otomobil tutkunlarına özel sergi

Avek Otomotiv, 26 Şubat - 17 Mart tarihleri arasında seramik sanatçısı ve aynı zamanda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Levent Vardal’ın sergisine ev sahipliği yapıyor..

Akademik sürecinde endüstriyel seramik tasarımı üzerine üretimler gerçekleştirmiş ve eğitimciliğini bu yönde devam ettirmiş olan Levent Vardal, estetik ve sanatsal yaklaşımıyla seramiği farklı bir gözle ele alıyor ve kendi tasarımlarını hayata geçiriyor. Çini ve seramik karolar üzerine sır altı tekniği ile resmettiği özel çalışmalardan oluşan ‘’ adlı sergide geçmişten günümüze birçok otomobil modeli yer alıyor.

Otomobillerin, sahip olmanın dışında bir tutku ve heyecan olduğunu dile getiren Levent Vardal, çalışmalarını kendisiyle ortak tutkuya sahip olan Avek Otomotiv’de sergilemekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Otomotiv Sektörü ile bütünleşen çalışmalar yapması sebebiyle Levent Vardal’ı Avek’te ayrı bir heyecanla ağırladıklarını belirten Avek Otomotiv Genel Müdürü Engin Yazıcı, geçmişte olduğu gibi gelecekte de farklı sergi ve organizasyonlara yer vereceklerini belirttiler.