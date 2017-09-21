Başkent EDAŞ'tan bakım ve yenileme çalışmaları

ANKARA (AA) - Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Başkent EDAŞ), hizmet bölgesinde sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlayabilmek amacıyla ağustos ayında elektrik şebekelerinde yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Başkent EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta aydınlatma armatürleri, trafo, pano ve dağıtım merkezlerinde bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Geçen ay Ankara'da 16 bin 147 aydınlatma armatürünün bakımını tamamlayan Başkent EDAŞ, bin 935 pano ile 87 trafo ve 4 dağıtım merkezini elden geçirdi. Ayrıca, 7 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Kentte yeni yatırımlara da hız verildi. Ankara genelinde 277 kilometrelik yeni kablo döşenirken, 2 bin 76 yeni aydınlatma armatürünün, 425 yeni elektrik panosunun ve 57 trafonun da montajı yapıldı.

- Bartın, Çankırı ve Karabük'teki çalışmalar

Bartın'da bin 61 aydınlalatma armatürünün ve 83 kilometre uzunluğunda hattın bakımı tamamlanarak, 47 trafoyla 36 dağıtım merkezi kontrol edildi.

Şehirde, 115 yeni aydınlatma armatürü montajı yapıldı ve 38 kilometrelik yeni kablo döşeme işi tamamlandı. Ayrıca, 3 yeni elektrik panosunun montajı gerçekleştirildi.

Çankırı'da 2 bin 512 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, kentteki 168 elektrik panosu, 26 trafo ve 28 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı. Kentte 21 kilometrelik yeni hat döşemesi, 455 aydınlatma armatürünün bakımı ve 30 elektrik panosunun da montajı bitirildi.

Karabük'te 394 aydınlatma armatürünün bakımını yapan şirket, 117 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirdi. Kentte 18 kilometrelik yeni kablo döşenirken, 10 yeni elektrik panosu, 333 yeni aydınlatma armatürü ve 18 trafo montajı tamamlandı.

- Kastamonu ve Kırıkkale'de yatırımlar

Başkent EDAŞ, geçen ay Kastamonu'da 836 aydınlatma armatürü ile 41 kilometrelik hattın bakımını yaptı. Kentte, 79 elektrik panosu, 76 trafo ile 2 dağıtım merkezinin de bakımı tamamlanırken, 28 kilometrelik yeni hat döşendi.

Ekipler, şehirdeki 524 yeni aydınlatma armatürü, 41 elektrik panosu ve 21 trafonun da montajını tamamladı.

Şirket, Kırıkkale'de ise 3 bin 295 aydınlatma armatürü, 69 elektrik panosu ve 2 trafo merkezinin bakımını yaptı. Ayrıca, 2 kilometrelik alçak gerilim hattının bakımı tamamlandı ve 14 kilometrelik yeni hat döşendi.

Geçen ay Zonguldak'ta ise bin 270 armatür ile 24 kilometrelik alçak gerilim ve yüksek gerilim hattının bakımı yapıldı. Ayrıca, 13 pano ile 3 trafo merkezini de elden geçiren Başkent EDAŞ ekipleri, 49 kilometrelik yeni kablo döşedi.