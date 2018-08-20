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Çeşme tıka basa doldu: 1 milyon kişi Çeşme'ye akın etti

Türkiye'nin turizm cenneti ilçesi İzmir Çeşme, 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla yüzde 100 doluluğa ulaşırken, tatilciler akın akın ilçeye gidince kentin her yerinde bayram bereketi yaşanmaya başladı

Çeşme tıka basa doldu: 1 milyon kişi Çeşme'ye akın etti

Türkiye'nin turizm cenneti ilçesi İzmir Çeşme, 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla yüzde 100 doluluğa ulaşırken, tatilciler akın akın ilçeye gidince kentin her yerinde bayram bereketi yaşanmaya başladı

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:41
Çeşme tıka basa doldu: 1 milyon kişi Çeşme'ye akın etti

Çeşme tıka basa doldu: 1 milyon kişi Çeşme'ye akın etti

Türkiye'nin gözde dinlenme merkezlerinden Çeşme, bayram tatili nedeniyle tarihi günlerinden birini yaşıyor. İlçe genelinde tüm oteller yüzde 100 doldu.

Çeşme'deki otel, butik otel ve pansiyonlara günler öncesinden rezervasyon yaptıran tatilciler, tatilin başlamasıyla Çeşme'ye akın etti. Şehirlerinde sıcaktan bunalmış tatilcilerin bir bölümü otellerindeki havuzları tercih ederken, büyük bir çoğunluğu ise üç tarafı denizle çevrili olan Çeşme'nin incecik kumuyla ünlü plajlarını doldurarak kendilerini serin sulara bıraktı. Alaçatı'daki dünyaca ünlü sörf merkezi ise sörf meraklılarının uğrak mekanı oldu.

Çeşme'nin her biri ayrı değerlere sahip uzak mahalleleri de bayram bereketinden faydalanırken, çarşı esnafı, kafe, bar ve restoranlar da hizmet yarışına girdi.

"ÇEŞME OLARAK HEDEFİ YAKALADIK"

Çeşme'nin 2018 yaz sezonunu oldukça güzel geçirdiğini söyleyen Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, yaptığı açıklamada yaz sezonundaki doluluk oranlarının yüksek olduğunu vurgulayarak, "Seçim sonrası Çeşme'ye büyük talep oluştu. Perşembe'den pazara kadar olan süreçte doluluk oranlarımız yüzde 100, diğer günlerde de yüzde 80-90 civarında seyretmiştir ki son 5 yılın doluluk oranlarına baktığımızda, Çeşme olarak hedefi yakalamış durumdayız. 2013 - 2014 yıllarındaki hedeflerimize koşarak ulaştık" dedi.

"NİTELİKLİ TURİZM İÇİN UĞRAŞ VERİYORUZ"

ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Biz hep 1 milyon turist diye anons ediyoruz; fakat sokakların, otellerin dolmasından çok, gelen konukların Çeşme'ye ne kattıkları çok önemli. Çeşme'de otel ve restoran fiyatları çok çok ucuz değil. Tabi ki, her otel kendi kalitesinde, her restoran kendi kalitesinde fiyat belirlemekte. Bu fiyat karşılığında da belli bir hizmeti konuklarına sunmaktadır. Bu nedenle Çeşme'yi ziyaret eden tatilciler, bir değer bırakarak Çeşme'den gidiyor. Biz Çeşme'de nitelikli turizm için uğraş veriyoruz. Bu güzelliğimizi, sokaklarımızı, denizimizi, Çeşme'nin lezzetlerini, antik çağdan kalan yaşam stilini dünyaya Newyork Times ile duyurduk. Çeşme'de tecrübesi yüksek turizmciler hizmet veriyor ve işletmecilik yapıyor. Dolayısıyla Çeşme, dünyada en iyi olmak için ciddi değerler koymuştur. Bu hedefi de yakalayacaktır" diye konuştu.

"ÇEŞME, 50 YILDA ULAŞAMADIĞI HEDEFE SON 5 YILDA ULAŞTI"

Özellikle Alaçatı, marinalar ve Çeşme'nin birbirinden güzel mahallerinin, turizm için mücadele verdiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:
"Çeşme, 50 yılda ulaşamadığı hedefe, son 5 yılda ulaştı. Çok mutluyuz. Müşteri memnuniyetini de sağlayarak, bu hedefleri devam ettirmek ve turizmi sürekli güncel tutmak çabası içerisindeyiz. Çeşme denilince, hep akıllara 3 ay açık, 9 ay kapalı gibi bir imaj geliyor. Artık bu imajdan uzaklaşmaya başladık. Çeşme, eylül'de de, ekim'de de çok güzel. Çeşme, kasım, aralık, ocak, şubat'ta termali ile çok daha güzel. Çeşme, mart, nisan, mayıs'ta sörfüyle daha güzel. Alaçatı sokakları 365 gün güzel. Özellikle hafta sonlarında Alaçatı sokaklarını yaz havasında yaşamak mümkün. Dolayısıyla Çeşme'de yakın gelecekte 12 ay turizm olacaktır. Şu anda hedefimiz 6-7 ay. Ama önümüzdeki 5 yılda, Çeşme'de 12 ay turizmi sağlamanın mücadelesi içinde olacağız."

"BU SENE YABANCI MİSAFİR SAYIMIZDA ARTIŞ VAR"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Belge de yaptığı açıklamada, Çeşme'de doluluğun uzun süredir devam ettiğini vurgulayarak, "Doluluk bayramda üst seviyeye ulaştı. Maalesef bayramda yerimiz yok; ancak bu sadece bayram ile sınırlı değil. Çeşme, her mevsimi, her ayı ayrı güzellikte yaşanan bir yer. Özellikle de Eylül ayı ve Ekim ayını, geçen yıla göre yüzde 30 farkla kapatacağımızı, şu andaki rezervasyon rakamları ile görebiliyoruz. Bu konuda inancımız da tam. Çeşme, kendine münhasır bir yer. Havasıyla, suyuyla, deniziyle, hizmetiyle başka hiçbir yere benzemiyor. Bunun karşılığını Çeşme yavaş yavaş buluyor. Bulmaya da devam edecek. Ben, Çeşme'nin bunu önümüzdeki yılların da daha da genişleterek, termal turizm ile de süsleyeceğini ve önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Bu sene yabancı misafir sayımızda artış var. Gözle görülebiliyor. Alman'ı, Çinli'si, Hollandalı'sı, Rus'u, Ukraynalı'sı, Japon'u, hepsi Çeşme'de. Önümüzdeki sene daha fazla Japon turist bekliyoruz. Bu sene Çinli'ler ikinci sıraya yerleşti. Air Arabia, Dubai'den İzmir'e direk uçuşlara başladı. Bundan sonra Çeşme'nin sadece iç pazarda değil, dış pazarda da talep göreceğine ve çok farklı yerlere gideceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

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