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Citroen C3 Aircross Frankfurt Otomobil Fuarı'nda

- Citroen yeni modeli C3 Aircross, 90 gövde kombinasyonu ve 5 kabin tasarım seçeneği ile çok çeşitli kişiselleştirme imkanı sunuyor

Citroen C3 Aircross Frankfurt Otomobil Fuarı'nda

- Citroen yeni modeli C3 Aircross, 90 gövde kombinasyonu ve 5 kabin tasarım seçeneği ile çok çeşitli kişiselleştirme imkanı sunuyor

02 Eylül 2017 Cumartesi 11:10
Citroen C3 Aircross Frankfurt Otomobil Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - Citroen, 67’nci Frankfurt Otomobil Fuarı'nda uluslararası SUV atağının yeni modeli C3 Aircross'un dünya lansmanını gerçekleştiriyor.

Şirket açıklamasına göre, 2012 ile 2016 yılları arasında tüm dünyada satış rakamları beş kat büyüyen bir segment olan SUV pazarında daha fazla söz sahibi olmak isteyen Citroen, SUV kullanıcılarından ilham alarak yepyeni bir model olan C3 Aircross’u geliştirdi. Citroen marka geleneği olan kullanıcı dostu konfor ve araç içi yaşantısındaki pratik detaylar Yeni C3 Aircross’un, SUV pazarındaki yoğun rekabette konumunu güçlendirecek.

4,15 metre uzunluğunda kompakt bir SUV modeli olan yeni Citroen C3 Aircross'ta, dört farklı tavan renk seçeneğiyle toplam renk kombinasyonları 90’ı, kabin opsiyonları da 5’i buluyor. Yeni C3 Aircross’un ileri teknolojisi ve macera sever doğası, tasarruflu ve verimli son nesil motor seçenekleri ile çevreci özelliklerine de vurgu yapıyor. Günlük yaşamdaki yolculuklar veya hafta sonu kaçamakları için ideal bir yaşam ortağı olan Yeni C3 Aircross, benzinli PureTech ya da dizel BlueHDi motor seçeneklerine sahip olacak.


-Kullanıcılardan ilham alınan 3 dünya prömiyeri


2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda C3 Aircross’un dünya prömiyerini gerçekleştirecek olan Citroen, SpaceTourer Rip Curl Concept ve E-Mehari Styled by Courreges’i de ilk defa sergileyecek.

Citroen'in Rip Curl markasıyla Frankfurt’ta SpaceTourer için özel olarak hazırladığı 4x4 sistemine sahip olan SpaceTourer Rip Curl Concept, kamp araçları üreticisi Pössl markasının hazırladığı açılır tavan sistemiyle kompakt bir kamp aracına dönüşüyor.

Özel kabin içi renkleri ve materyalleri sayesinde hem günlük hayatta hem de outdoor aktivitelerinde kolaylıkla kullanılabilecek olan SpaceTourer Rip Curl Concept, Rip Curl Takımı ile beraber Ocak 2018’e kadar sürecek Rip Curl by Citroën turnesinin resmi aracı olacak.

Citroen'in yüzde 100 elektrikli otomobili E-Mehari için sınırlı sayıda üreteceği özel bir versiyonu da Frankfurt’ta sergiliyor. E-Mehari Styled by Courreges adındaki araç iki ikonik Fransız markasının işbirliğini gözler önüne seriyor. E-Mehari Styled by Courreges’in gövdesindeki siyah renkler, iç mekandaki beyaz ile kontrast oluşturarak ünlü markanın tasarım çizgisine gönderme yapıyor.

4 kişilik üstü açık bir araç olan E-Mehari, bu versiyon ile birlikte camları da kapsayan bir sert tavan (Hardtop), merkezi kilit sistemi ve hava yastıklarını sunmaya başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
C3 AircrossCitroenOtomotiv
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