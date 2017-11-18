Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106239
ALTIN
161.321
DOLAR
3.8713
STERLİN
5.1183
EURO
4.5671
İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu
İBB U23 Grekoromen Güreş...
Galatasaray fena dağıldı
Galatasaray fena dağıldı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Konya'da beraberlik
Konya'da beraberlik
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini korudu
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini...

EGD 9. Küresel Isınma Kurultayı

- İTHİB Başkanı Gülle: - "Küresel iklim değişikliğinin ekonomiye etkisinin 2 trilyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Ülke olarak küresel ısınmayı önleme konusunda gerekli adımları atmalıyız" - İKMİB Başkanı Akyüz: - "Bu tür çalışmalara destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu konuda söylenecek çok şey, gidilecek çok yol var. Zaman harekete geçme zamanı" - EGD Yönetim Kurulu Başkanı Toprak: - "Yaşadığımız dünyanın aynı zamanda gelecek kuşaklara ait olduğu bilincini taşıyarak, toplumsal bilinci artırmayı sürdüreceğiz"

EGD 9. Küresel Isınma Kurultayı

- İTHİB Başkanı Gülle: - "Küresel iklim değişikliğinin ekonomiye etkisinin 2 trilyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Ülke olarak küresel ısınmayı önleme konusunda gerekli adımları atmalıyız" - İKMİB Başkanı Akyüz: - "Bu tür çalışmalara destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu konuda söylenecek çok şey, gidilecek çok yol var. Zaman harekete geçme zamanı" - EGD Yönetim Kurulu Başkanı Toprak: - "Yaşadığımız dünyanın aynı zamanda gelecek kuşaklara ait olduğu bilincini taşıyarak, toplumsal bilinci artırmayı sürdüreceğiz"

18 Kasım 2017 Cumartesi 13:13
EGD 9. Küresel Isınma Kurultayı

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından 9. Küresel Isınma Kurultayı gerçekleştirildi.

Pil Teknolojileri Zirvesi kapsamında EGD tarafından düzenlenen 9. Küresel Isınma Kurultayı'nda bu yıl “Enerjini Depola, Geleceğini Kurtar'' teması işlendi.

Kurultayın açılış konuşmalarını EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle yaptı.

Gülle, Türkiye’nin, küresel ısınmada en çok etkilenecek ülkeler arasında 41. sırada yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Enerji yoksa, gerisini anlatmaya gerek yok. Küresel ısınma denildiğinde, aslında hepimiz bir şeyleri biliyoruz, ama çok şeyi de aslında bilmiyoruz. Kutuplardaki buzullardan haberdarız, birçok canlı türünün neslinin tükendiğini gözlemliyoruz, çölleşme artarak sürüyor. Küresel iklim değişikliğinin ekonomiye etkisinin 2 trilyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Ülke olarak küresel ısınmayı önleme konusunda gerekli adımları atmalıyız. Gereken adımlar atılmazsa, gelecek 100 yıl içinde, Türkiye’nin iklimi, Afrika iklimine sahip olabilir. Ülke olarak hedeflerimiz büyük. Geleceğe yön vereceksek, enerjimize sahip çıkarak, onu verimli kullanmalıyız.”

Küresel ısınma kaynaklı bütün etkilerin 2030 yılına kadar dünya ekonomisine 2 trilyon dolara mal olacağının öngörüldüğünü ifade eden Gülle, “Tekstil sektöründe de üreticiler artık ince kumaşlardan ürün yapıyor. İnce kumaşlar daha uzun süreli kullanılıyor. Üreticilerimiz de taleplere göre ürünlerinde kumaşlarını inceltiyor. Kalın kumaşa ihtiyaç gün geçtikçe azalıyor. Çünkü yaşadığımız küresel ısınma da bunu gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak ise "Geçtiğimiz kurultaylarda yenilebilir enerji konularını masaya yatırmıştık. Bu yılki kurultayda enerjinin depolanmasını konusunu gündeme taşıyoruz. Yaşadığımız dünyanın aynı zamanda gelecek kuşaklara ait olduğu bilincini taşıyarak, toplumsal bilinci artırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

EGD Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Ünsalan da sunum yaptı.

Kurultay kapsamında Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis'in moderatörlüğünde "Yenilebilir Enerji ve Elektriğin Depolanmasına Medya Nasıl Bakıyor?" oturumu gerçekleştirildi. Oturumda, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, Sözcü Gazetesi Enerji Muhabiri Taylan Büyükşahin, Dünya Gazetesi Reel Sektör Muhabiri Sercan Akıncı, Ekonomist Dergisi Enerji Muhabiri Özlem Bay konuşma gerçekleştirdi.

Kurultay'ın ikinci oturumu ise Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editör Yardımcısı ve EGD Başkan Yardımcısı Hasan Arslan’ın moderatörlüğünde yapıldı.

"Yeşile, Yenilebilir Enerjiye ve Elektriğin Depolanmasına Nasıl Bakılmalı?'' konusunun ele alındığı oturumda, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Aspilsan Genel Müdürü Ferhat Özsoy, Exitcom Recycling Genel Müdürü Murat Ilgar, PEM Enerji Danışmanlık Genel Müdürü Şahin Bayram görüşlerini paylaştı.

Daha sonra kurultaya "Yenilebilir Enerji ve Elektriğin Depolanmasına Genel Bakış" başlıklı forumla devam edildi. EGD Başkanı Celal Toprak'ın yönetiminde gerçekleştirilen forumun katılımcıları ise Marmara Üniversitesi Enerji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Taşınabilir Pil Üreticileri İthalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turhan, Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÇAM) Müdürü ve Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sevil Acar, Gaia Yönetici Ortağı Gediz Kaya oldu.

Kurultay'ın kapanış konuşmasını İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz gerçekleştirdi. Akyüz, "Bugün, küresel ısınma ve geleceğimiz çok değerli isimler ve önemli başlıklarla tartışıldı. Daha önceki konuşmalarımda da ifade ettiğim gibi böyle bir konunun özellikle ekonomi gazetecileri tarafından ele alınması beni ayrıca mutlu ediyor. Biz de İKMİB olarak, bu tür çalışmalara destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu konuda söylenecek çok şey, gidilecek çok yol var. Zaman harekete geçme zamanı. Çünkü dünyayla birlikte ekonomi de eriyecek, geleceğimiz eriyecek." ifadelerini kullandı.

Akyüz, dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek ve geleceğe sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Öncelikle küresel ısınmaya dikkati çekmeyi ve toplumda farkındalığı artırmayı amaçlayan çalışmalarıyla bu işe baş koymuş olan EGD’ye, konuşmalarıyla değer katan konuşmacılarımıza ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

9. Küresel Isınma Kurultayı konuşmaların ardından İKMİB Başkanı Murat Akyüz'ün yıl genelinde yaptıkları çevre haberleriyle dikkati çeken gazetecilere ve katılımcılara ''Teşekkür Sertifikası’’ takdim etmesiyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
9. Küresel Isınma KurultayıEGD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atıklarda 30 milyar dolarlık enerji yatırımı saklı
Atıklarda 30 milyar dolarlık enerji yatırımı saklı
'Mali disiplin ve istikrardan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz'
'Mali disiplin ve istikrardan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz'
'Yerli otomobile herkesin inanması lazım'
'Yerli otomobile herkesin inanması lazım'
Ekonomi Bakanı Zeybekçi: Helal pazarın yüzde 80’i gayrimüslimlerin
Ekonomi Bakanı Zeybekçi: Helal pazarın yüzde 80’i gayrimüslimlerin
TŞOF Başkanı Apaydın'dan sürücülere kış bakımı uyarısı
TŞOF Başkanı Apaydın'dan sürücülere kış bakımı uyarısı
Vodafone, Felis'te Yılın Reklam vereni oldu
Vodafone, Felis'te Yılın Reklam vereni oldu
Türk Telekom, Açık Şebeke Otomasyon Platformu'na üye oldu
Türk Telekom, Açık Şebeke Otomasyon Platformu'na üye oldu
Türk kültür balıkçılığı ihracat rekoru kırdı: İhracat 1 milyar dolar sınırına dayandı
Türk kültür balıkçılığı ihracat rekoru kırdı: İhracat 1 milyar dolar sınırına dayandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim