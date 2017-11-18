EGD 9. Küresel Isınma Kurultayı

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından 9. Küresel Isınma Kurultayı gerçekleştirildi.

Pil Teknolojileri Zirvesi kapsamında EGD tarafından düzenlenen 9. Küresel Isınma Kurultayı'nda bu yıl “Enerjini Depola, Geleceğini Kurtar'' teması işlendi.

Kurultayın açılış konuşmalarını EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle yaptı.

Gülle, Türkiye’nin, küresel ısınmada en çok etkilenecek ülkeler arasında 41. sırada yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Enerji yoksa, gerisini anlatmaya gerek yok. Küresel ısınma denildiğinde, aslında hepimiz bir şeyleri biliyoruz, ama çok şeyi de aslında bilmiyoruz. Kutuplardaki buzullardan haberdarız, birçok canlı türünün neslinin tükendiğini gözlemliyoruz, çölleşme artarak sürüyor. Küresel iklim değişikliğinin ekonomiye etkisinin 2 trilyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Ülke olarak küresel ısınmayı önleme konusunda gerekli adımları atmalıyız. Gereken adımlar atılmazsa, gelecek 100 yıl içinde, Türkiye’nin iklimi, Afrika iklimine sahip olabilir. Ülke olarak hedeflerimiz büyük. Geleceğe yön vereceksek, enerjimize sahip çıkarak, onu verimli kullanmalıyız.”

Küresel ısınma kaynaklı bütün etkilerin 2030 yılına kadar dünya ekonomisine 2 trilyon dolara mal olacağının öngörüldüğünü ifade eden Gülle, “Tekstil sektöründe de üreticiler artık ince kumaşlardan ürün yapıyor. İnce kumaşlar daha uzun süreli kullanılıyor. Üreticilerimiz de taleplere göre ürünlerinde kumaşlarını inceltiyor. Kalın kumaşa ihtiyaç gün geçtikçe azalıyor. Çünkü yaşadığımız küresel ısınma da bunu gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak ise "Geçtiğimiz kurultaylarda yenilebilir enerji konularını masaya yatırmıştık. Bu yılki kurultayda enerjinin depolanmasını konusunu gündeme taşıyoruz. Yaşadığımız dünyanın aynı zamanda gelecek kuşaklara ait olduğu bilincini taşıyarak, toplumsal bilinci artırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

EGD Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Ünsalan da sunum yaptı.

Kurultay kapsamında Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis'in moderatörlüğünde "Yenilebilir Enerji ve Elektriğin Depolanmasına Medya Nasıl Bakıyor?" oturumu gerçekleştirildi. Oturumda, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, Sözcü Gazetesi Enerji Muhabiri Taylan Büyükşahin, Dünya Gazetesi Reel Sektör Muhabiri Sercan Akıncı, Ekonomist Dergisi Enerji Muhabiri Özlem Bay konuşma gerçekleştirdi.

Kurultay'ın ikinci oturumu ise Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editör Yardımcısı ve EGD Başkan Yardımcısı Hasan Arslan’ın moderatörlüğünde yapıldı.

"Yeşile, Yenilebilir Enerjiye ve Elektriğin Depolanmasına Nasıl Bakılmalı?'' konusunun ele alındığı oturumda, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Aspilsan Genel Müdürü Ferhat Özsoy, Exitcom Recycling Genel Müdürü Murat Ilgar, PEM Enerji Danışmanlık Genel Müdürü Şahin Bayram görüşlerini paylaştı.

Daha sonra kurultaya "Yenilebilir Enerji ve Elektriğin Depolanmasına Genel Bakış" başlıklı forumla devam edildi. EGD Başkanı Celal Toprak'ın yönetiminde gerçekleştirilen forumun katılımcıları ise Marmara Üniversitesi Enerji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Taşınabilir Pil Üreticileri İthalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turhan, Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÇAM) Müdürü ve Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sevil Acar, Gaia Yönetici Ortağı Gediz Kaya oldu.

Kurultay'ın kapanış konuşmasını İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz gerçekleştirdi. Akyüz, "Bugün, küresel ısınma ve geleceğimiz çok değerli isimler ve önemli başlıklarla tartışıldı. Daha önceki konuşmalarımda da ifade ettiğim gibi böyle bir konunun özellikle ekonomi gazetecileri tarafından ele alınması beni ayrıca mutlu ediyor. Biz de İKMİB olarak, bu tür çalışmalara destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu konuda söylenecek çok şey, gidilecek çok yol var. Zaman harekete geçme zamanı. Çünkü dünyayla birlikte ekonomi de eriyecek, geleceğimiz eriyecek." ifadelerini kullandı.

Akyüz, dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek ve geleceğe sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Öncelikle küresel ısınmaya dikkati çekmeyi ve toplumda farkındalığı artırmayı amaçlayan çalışmalarıyla bu işe baş koymuş olan EGD’ye, konuşmalarıyla değer katan konuşmacılarımıza ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

9. Küresel Isınma Kurultayı konuşmaların ardından İKMİB Başkanı Murat Akyüz'ün yıl genelinde yaptıkları çevre haberleriyle dikkati çeken gazetecilere ve katılımcılara ''Teşekkür Sertifikası’’ takdim etmesiyle sona erdi.