Fındık üreticisi ağaçları kesmeye başladı

Ordu Saraycık Mahallesi’nde yaşayanadlı üretici, TMO’nun randevu talep eden üreticiye ekim ayının ortalarına gün vermesi, serbest piyasanın ise bundan güç alarak fiyatları 8 lira bandına indirmesi üzerine tepkisini ilginç bir şekilde gösterdi. Bahçesindeki fındık ağaçlarını kesen Şenocak’ı ise bir arkadaşı cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Fındık dallarını kesmeden önce bir açıklama yapan üretici Nedim Şenocak, “Fındığı ve zorluklarını Karadeniz yöresi haricinde kimse bilmez. Üretici geçinemeyince tüccardan yıl içinde borç alır. Ağustos ayı geldiğinde ise tüccar parasını ister. Tüccarın parasını vereceksin. Ayrıca çocukların okul masrafı, evlilik düğün masrafları velhasıl birçok masraflar için eylül ayında üreticiye para lazım. Ne yapacak bu üretici?” dedi.

Ağaç motoru ile fındık bahçesindeki dalları kesen Nedim Şenocak, işini bitirdikten sonra, “Artık herkes akıllı olsun. Köylü milletin efendisidir” diye konuştu.