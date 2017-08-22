Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108594
ALTIN
144.635
DOLAR
3.4945
STERLİN
4.4869
EURO
4.1116
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda...
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni...
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
En fazla yerli golcü katkısı...
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Türk eskrimine çağ atlatan 5...

Halkbank’a Makedonya’da ödül

- Halkbank Üsküp, Global Banking and Finance Review tarafından “Makedonya’nın en iyi KOBİ Bankası” ödülüne layık görüldü

Halkbank’a Makedonya’da ödül

- Halkbank Üsküp, Global Banking and Finance Review tarafından “Makedonya’nın en iyi KOBİ Bankası” ödülüne layık görüldü

22 Ağustos 2017 Salı 15:12
Halkbank’a Makedonya’da ödül

ÜSKÜP (AA) - Halkbank Skopje’nin (Halkbank Üsküp), 2017 yılı değerlendirmesinde “Makedonya’nın en iyi KOBİ Bankası” ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Halkbank Üsküp’ten yapılan yazılı açıklamada, dünyanın önde gelen finans yayınlarından Global Banking and Finance Review tarafından, Halkbank Üsküp’ün 2017 yılı değerlendirmesinde “Makedonya’nın en iyi KOBİ Bankası” ödülüne layık görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Halkbank'ın Makedonya’nın en iyi KOBİ Bankası olarak gösterilmesinin bankanın sunduğu hizmet kalitesinin ve bir ülkenin ekonomik kalkınmasının en önemli unsurlarından biri olan KOBİ’lerin desteklenmesindeki önemli katkısının göstergesi olduğuna değinildi.

Bankanın yıllarca uyguladığı aşamalı ve başarılı pazarlama stratejisinin KOBİ ve kurumsal krediler portföyünün sürekli büyümesine katkıda bulunduğu vurgulanan açıklamada, “2016 yılı sonunda ticari segmente kullandırılan kredi tutarı 271,2 milyon avroya ulaşırken toplamda bin 215 şirkete kredi hizmeti sağlanmıştır. Söz konusu ticari kredi portföyünün 125,6 milyon avrosu müşteri bazında ve kurumsal segmentte olup, geriye kalan toplam 145,6 milyon avroluk ticari kredi bin 167 küçük ve orta ölçekli işletmelere kullandırılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Halkbank Üsküp’ün, Makedonya Kalkınmayı Destekleme Bankası (MBPR) ile iş birliğinde Avrupa Yatırım Bankası (EİB) ve KFW gibi kredi hatları aracılığıyla ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin temel ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını ve öncelikli projelerini finanse etmek için iki kredi hattı sağladığı belirtilen açıklamada, bankanın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) vasıtasıyla tüzel kişiler için de uygun fonlar sağladığı ifade edildi.

Avrupa Güneydoğu Avrupa Fonu (EFSE) ile uzun zamandır devam eden iş birliğinin bir sonucu olarak Halkbank Üsküp'ün küçük ve orta ölçekli işletmeler için yatırım projelerinin finansmanının yanı sıra vatandaşlara yönelik konut ürünlerini finanse etmek doğrultusunda yapılandırılmış ürünler sunulduğu vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Çevreye önem veren ve topluma karşı sorumlu bir şirket olarak Halkbank, GGF Fonu ile iş birliği içinde Makedonya piyasasında eko projeleri, yani enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki projeleri finanse etmek için uygun koşullu fonlar sağlamaktadır. Eko-kredi ürünleri çevrenin korunması için büyük önem taşımaktadır. Söz konusu fonlar Makedon şirketleri ve vatandaşlarının daha düşük enerji tüketimi ve tarım yatırımları için enerji verimli projelerin finanse edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.”

Açıklanan rakam ve bilgilerle ‘bankanın bireysel bankacılık alanındaki hizmetlerde güçlü bir varlığı bulunan ve evrensel bankacılığın tüm gereksinimlerini yerine getirebilen önde gelen bir KOBİ bankası olmak’ vizyonunun yerine getirildiği kaydedilen açıklamada, bankanın vatandaşlara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması yönünde sürekli yatırım yapmakta olduğu vurgulandı.

Geçen yıllardaki yatırımların, aynı zamanda yüksek güvenlik seviyesi sağlayarak müşterilere yönelik günlük bankacılık işlemlerini basitleştirmek için yapılan temassız teknoloji yatırımları, gerçek ve tüzel kişiler için tamamen yeni e-bankacılık ve mobil bankacılık yatırımları, çevrim içi başvurular, ERP-sistem yatırımları ve daha birçok süreçten oluştuğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu ödül, Halkbank Üsküp'ün ülkedeki kurumsal ve KOBİ’lerin profesyonel ortağı olarak çalışmaya ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalara devam etmesi için bir teşvik olacaktır. Banka olarak bizler, daima müşterilerimizin yanındayız. Profesyonel ekibimiz ve bankanın güçlü yönetim sistemi ile birlikte KOBİ’ler ve kurumsal müşterilerimiz ile olan iş birliğimizi genişletmeye ve birlikte yeni fırsatlar yaratmaya devam ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
HalkbankKOBİMakedonyaÖdül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa günü yatay tamamladı
Borsa günü yatay tamamladı
Takasbank Genel Müdürü Kayacık
Takasbank Genel Müdürü Kayacık "AA Finans Masası"na konuk olacak
TÜSİAD'dan Tekfen Holding'e başsağlığı mesajı
TÜSİAD'dan Tekfen Holding'e başsağlığı mesajı
Yapı ruhsatı verilen bina sayısında artış
Yapı ruhsatı verilen bina sayısında artış
Bayram kredisi kampanyaları başladı
Bayram kredisi kampanyaları başladı
Bodrum zincir otellerin ilgi odağı oldu
Bodrum zincir otellerin ilgi odağı oldu
Bayram tatilcileri için 42 bin uçuş gerçekleştirilecek
Bayram tatilcileri için 42 bin uçuş gerçekleştirilecek
Tekfen Holding kurucularından Feyyaz Berker hayatını kaybetti
Tekfen Holding kurucularından Feyyaz Berker hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim