Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116946
ALTIN
161.566
DOLAR
3.8102
STERLİN
5.2724
EURO
4.6984
Trabzonspor 0- Beşiktaş 2
Trabzonspor 0- Beşiktaş 2
Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde
Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde
Messi rekora doymuyor
Messi rekora doymuyor
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli...
Avrupa futbolunda heyecan sürüyor
Avrupa futbolunda heyecan sürüyor

İGA, çocukları İstanbul Modern'de sanatla buluşturdu

- İGA, İstanbul Yeni Havalimanı proje sahası çevresinde yaşayan 70 çocuğu İstanbul Modern'de özel olarak hazırlanan atölyelerde sanatla bir araya getirdi - 8-13 yaş arasındaki çocukların, dans, heykel, müzik ve grafiti sanatçıları ile çalışarak ortaya çıkardığı üretimler, havalimanı açıldığında sergilenecek

İGA, çocukları İstanbul Modern'de sanatla buluşturdu

- İGA, İstanbul Yeni Havalimanı proje sahası çevresinde yaşayan 70 çocuğu İstanbul Modern'de özel olarak hazırlanan atölyelerde sanatla bir araya getirdi - 8-13 yaş arasındaki çocukların, dans, heykel, müzik ve grafiti sanatçıları ile çalışarak ortaya çıkardığı üretimler, havalimanı açıldığında sergilenecek

05 Mart 2018 Pazartesi 13:17
İGA, çocukları İstanbul Modern'de sanatla buluşturdu

İSTANBUL (AA) - İGA, İstanbul Yeni Havalimanı'nın proje sahası çevresinde yaşayan 70 çocuğu İstanbul Modern'de sanatla buluşturdu.

İGA'nın açıklamasına göre, şirket, havalimanı proje sahasına komşu 9 köyde yürüttüğü Sosyal Yatırım Programı çerçevesinde, Arnavutköy ve Eyüp ilçelerinde yaşayan 8-13 yaş arasındaki çocuk ve gençler için İstanbul Modern'de sanat atölyeleri oluşturdu.

Bazıları hayatlarında ilk kez müzeye giden çocuklar, dans ve hareket, heykel, müzik ile grafiti gibi alanlarda, sanatçılarla atölye çalışmalarında bir araya gelerek hayal güçlerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Çocuk ve gençler Seçkin Pirim ile Heykel Atölyeleri, Asena Akan ile Müzik Atölyeleri, Tuğçe Tuna ile Dans Atölyeleri, Çağrı Küçüksayraç ile Grafiti Atölyeleri sayesinde sanatsal çalışma deneyimini yaşadı. Etkinliğe toplamda 70 öğrenci katıldı.

Sanatçı Seçkin Pirim, Heykel Atölyesi'nde, sıradan bir malzemeden sanat eseri tasarlamayı öğretti. Heykel Atölyesi'nin tamamlanmasının ardından taşın içinde saklı olan hayalleri ortaya çıkaran çocukların tasarladığı 45 üretim havalimanı açıldığında sergilenecek.

Müziksever çocuk ve gençler ise Müzik Atölyesi'nde buluşarak birçoğu ilk defa müzik enstrümanlarıyla tanıştı. Son yıllarda sokak kültürünün önemli bir parçası haline gelen Grafiti Atölyesi'nde çocuklar, sanatçı Çağrı Küçüksayraç ile buluştu. Dünyanın farklı kentlerindeki graffitiler üzerine sohbetle başlayan atölye, çocukların malzemelerle tanışması, kendi eskizlerini oluşturması ve bunları graffiti haline getirmesiyle sonuçlandı.


- "Sosyal yatırımlarla da anılmak istiyoruz"


Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, sıfırdan tüm dünyaya örnek olacak bir havalimanı yaparken, bulundukları bölgeye sağladıkları katkı ve sosyal yatırımlarla da anılmak istediklerini bildirdi.

Özellikle proje sahaları çevresindeki ilçelerde yaşayan gençlerin ve kadınların sosyal yatırım programlarının odağında olduğunu aktaran Akçayoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgede 25 yıl birlikte yaşayacak olmak onların hayatlarına dokunan projeler geliştirmek İGA'nın öncelikli konuları arasında. Çocuklar, bu ülkenin geleceği, kendilerini keşfetmeleri ve bu mirası daha da ileriye taşıyarak sürdürmeleri çok önemli. Bu kapsamda yaptığımız bu proje ile çocuk ve gençlerimizin ortaya çıkardığı üretimleri, havalimanımız açıldıktan sonra havalinmanında sergileyeceğiz. Böylece, gençlerimizin ve çocuklarımızın hazırladığı bu çalışmaların, seyahat eden başka çocuklara da ilham vermesini istiyoruz."



Anahtar Kelimeler:
İGA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LPG’ye indirim
LPG’ye indirim
İzmir'de
İzmir'de "E-Ticaret Zirvesi"
'Geçen yıl giyime 100 milyar lira harcadık'
'Geçen yıl giyime 100 milyar lira harcadık'
Traktör sayısında lider il açıklandı
Traktör sayısında lider il açıklandı
Ekonomistler, faizlerde değişiklik beklemiyor
Ekonomistler, faizlerde değişiklik beklemiyor
Cumhurbaşkanı yeni havalimanının ilk resmi konuğu olacak
Cumhurbaşkanı yeni havalimanının ilk resmi konuğu olacak
"Enflasyonda tek hane hala mümkün"
Otokoç Otomotiv'den 2017'de 7 milyar lira ciro
Otokoç Otomotiv'den 2017'de 7 milyar lira ciro

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim