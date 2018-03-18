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İstanbul Yeni Havalimanı'nda ticari alanlara büyük ilgi

İstanbul yeni Havalimanı'nda Araç kiralama, eczane, kuaför, hediyelik eşya, kuyumcu, bijuteri, tekstil ürünleri, oyuncak, lostra, seyahat ürünleri satış alanları yoğun talep gördü.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda ticari alanlara büyük ilgi

İstanbul yeni Havalimanı'nda Araç kiralama, eczane, kuaför, hediyelik eşya, kuyumcu, bijuteri, tekstil ürünleri, oyuncak, lostra, seyahat ürünleri satış alanları yoğun talep gördü.

18 Mart 2018 Pazar 14:18
İstanbul Yeni Havalimanı'nda ticari alanlara büyük ilgi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanı’nda perakende mağazalarının kiralama sürecinde satış alanları yoğun ilgi görüyor.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dünyaya açılan vitrini olmaya hazırlanan ve 29 Ekim 2018’de hizmete açılması için inşaat çalışmalarının süratle devam ettiği İstanbul Yeni Havalimanı’nda ticari anlaşmalar da hız kazandı.

Yeni havalimanının duty free, yeme içme alanlarındaki iddiasını, bir alışveriş merkezinin sahip olduğu çeşitlilikteki perakende mağazalarıyla da ortaya koyacağı vurgulanan açıklamada, duty free mağazaları ve yiyecek içecek alanları hariç giden yolcu katı, iç hatlar giden yolcu hava tarafı, gelen yolcu katında yaklaşık 10 bin metrekare perakende mağazalar için markalarla görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Turizm de kiralamalar bitti

Perakende mağazalar kategorisinde özellikle araç kiralama, eczane, kuaför, hediyelik eşya, kuyumcu, bijuteri, tekstil ürünleri, oyuncak, lostra, seyahat ürünleri satış alanları yoğun talep gördü.

Açıklamada, İstanbul Yeni Havalimanı’nda ticari alanda yer alacak markalar belirlenirken çok seçici davranıldığı, markaların tüketiciye vaadi, marka güçleri ve İstanbul Yeni Havalimanı’na getireceği pazarlama değerine bakılarak karar verileceği bildirildi.

Ayrıca açıklamada ticari alanlara önemli bir talep olduğu ve bu ilginin Türkiye’ye duyulan güvenin işareti olduğu vurgulandı.

Açıklamada, turizm, transfer ve otel bölgesinde tüm yerlerin kiralaması tamamlanırken, yaşanan talep fazlasından dolayı 2. faz bölge açıldığı, bu alanların da dolduğu belirtilerek, kuyumcu, bijuteri, gözlük ve saat gibi kategori mağazaları için talep listesi oluşturulduğu ve listede 100’e yakın firmanın yer aldığı kaydedildi.

Muhabir: Ali Atar

Anahtar Kelimeler:
EkonomiİGAİstanbul Yeni HavalimanıPerakende Mağaza
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