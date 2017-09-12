Migros'ta kırtasiye alışverişi fırsatları

İSTANBUL (AA) - Migros, her öğrencinin yıl boyu tüm ihtiyaçlarını karşılayacak tam bin 45 çeşit kırtasiye ürününü satışa sundu.

Migros açıklamasına göre, "zengin çeşit ve bol seçenekle" birçok markanın lisanslı ürününü sunan Migros, kırtasiye ihtiyaçlarının tek noktadan, "en iyi fiyat avantajıyla ve güvenle" karşılanmasını sağlıyor.

Okul ve beslenme çantalarından mataralara, çeşitli defter ve kalemlerden boyama araç gereçlerine kadar öğrencilerin ihtiyaç duyacağı birçok lisanslı ve seçkin markanın bin 45 çeşit kırtasiye ve okul ürünü, Migros, 5M Migros, MigrosJet, Macrocenter ve Sanal Market'te "kaçırılmayacak fiyatlarla" öğrencilerin beğenisine sunuldu. Disney ve Mattel'in Migros için üretilen lisanslı özel ürünleri de "en iyi fiyatla" çocukları bekliyor.

Gıda perakende sektöründe kırtasiye ürünlerinin çocuk sağlığına zararlı madde içermemesi konusunu "ilk kez" gündeme taşıyan Migros, Kırtasiye Ürünleri Kalite Standartları çerçevesinde 2012 yılından bu yana yalnızca kalite ve ürün güvenliği kontrolünden geçen ve uluslararası standartlarda testleri gerçekleştirilen güvenli ürünleri müşterilerine sunuyor.

Migros'un satışa sunduğu kırtasiye ürünlerinin hepsi uluslararası standartlar çerçevesinde fitalat, kadmiyum, nikel, azo boyar, ağır metal gibi pek çok test aşamasından geçiyor, etiketlerin yasal gerekliliklere uygunluğu kontrol ediliyor, tedarikçi firmalardan ürünlere ait analiz raporları alınıyor ve tüm bu incelemelerin sonucunda Migros, "sadece sağlıklı ürünleri" raflarına taşıyor.





- Migros'tan "Gördüğünüze İnanın" kampanyaları





Migros, 20 Eylül'e kadar üzerinde çocukların en sevdiği kahramanların yer aldığı lisanslı okul çantaları, beslenme çantaları ve kalem çantalarında yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor. "Sadece" Migros'ta satışa sunulan Disney ve Mattel markalı lisanslı anaokulu çantaları 19,90 TL, ilkokul çantaları 29,90 TL, beslenme çantaları 8,90 TL, kalem çantaları ise 5,90 TL'lik fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı.

Okul çantası, beslenme çantası ve kalem çantasından oluşan Pavv İlkokul Çanta Seti 29,90 TL, 8 farkı tasarımıyla Pavv kalem çantası ise 4,90 TL'ye Migros'ta yer alıyor. Üstelik 20 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinde belirlenmiş kredi kartlarına 6-9 taksit imkanı sunuluyor.

Migros, okullar açılmadan önceki hafta sonu ve okulun ilk günlerini kapsayan 16-17-18-19-20 Eylül tarihlerindeki "Gördüğünüze İnanın" kampanyalarını kırtasiye ve okul alışverişlerine özel gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Migros mağazalarından 60 TL ve üzeri alışveriş yapanlar 16-18 Eylül arasında 8 farklı tasarımı bulunan Pavv Okul Çantası'nı 24,90 TL yerine 7 TL'ye, 17 çeşit 79 Parçadan oluşan, çantalı Ark Migros Okul Seti'ni 34,90 TL yerine 7 TL'ye, 12'li pastel boya, 12'li sulu boya, 12'li keçeli kalem, 55 ml sıvı yapıştırıcı ve 11g stick yapıştırıcı içeren Pritt Migros Boyama Seti'ni ise 29,90 TL yerine 7 TL'ye alabilecek.

Aynı kampanya kapsamında 19 Eylül günü Örümcek Adam ve Frozen gibi desenleriyle dikkati çeken lisanslı mataralar veya fotokopi kağıdı 1 TL, 20 Eylül'de ise Toshiba 16 GB'lık bellek 7 TL'ye alınabilecek. Migros ayrıca kalem, defter, dosya, cetvel, defter kabı ve etiket gibi öğrencilerin en temel ihtiyaçlarından oluşan "renkli ve eğlenceli" ürün çeşitlerinde en iyi fiyat garantisi sunuyor.

4 Ekim'e kadar Migros, Migros Jet, Macrocenter ve 5M Migros mağazalarından veya Sanal Market’ten Money Bonus ile tek seferde 45 TL ve üzerinde kırtasiye alışverişi yapanlar anında 15 TL tutarında indirim kazanıyor.