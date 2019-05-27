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OTİAD Başkanı Kandağ; 60 bin kişi ihracat için çalışıyor

Türk tekstilinin ihracat üssü Şişli Osmanbey bu yıl 2019'da ihracat rekoru kırmaya hazırlanırken, OTİAD Başkanı Rıdvan Kandağ 18 mahalle ve 187 ayrı sokakta envanter çalışmasını tamamladıklarını söyledi. 

OTİAD Başkanı Kandağ; 60 bin kişi ihracat için çalışıyor

Türk tekstilinin ihracat üssü Şişli Osmanbey bu yıl 2019'da ihracat rekoru kırmaya hazırlanırken, OTİAD Başkanı Rıdvan Kandağ 18 mahalle ve 187 ayrı sokakta envanter çalışmasını tamamladıklarını söyledi. 

27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:05
OTİAD Başkanı Kandağ; 60 bin kişi ihracat için çalışıyor

OTİAD Başkanı Kandağ; 60 bin kişi ihracat için çalışıyor


Türk modası ve giyim sektörünün en büyük ihracat ve üretim üssü Osmanbey'de esnaf ve yatırımcılar 2019 yılında ihracat rekoru kırmaya hazırlanırken, bölgede yıllardır devam eden sorunların da çözülmesi istiyor. 

GELENEKSEL İFTARDA ESNAFI KENETLEDİ


Osmanbey Tekstilci ve İş İnsanları Derneği tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen sokak iftarları, Osmanbey'i canlandırdı. Ramazan aylarında Şişli'de düzenlenen en renkli etkinliklerden biri olarak kabul edilen OTİAD iftarları bu yıl üç gün sürdü. Şişli'de oturan vatandaşların yoğun olarak katıldığı iftar sofraları, OTİAD üyelerinin verdiği destekle bu yıl daha geniş çaplı katılıma sahne oldu. Osmanbey sokaklarında yüzlerce masa kurularak oluşturulan etkinliğe, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile, siyasi parti temsilcileri tam kadro iftarda bir araya gelerek esnafa, yatırımcıya birlik beraberlik mesajı verdi. 

OTİAD Başkanı Rıdvan Kandağ tekstil sektörünün en büyük yatırım merkezi olan Osmanbey'de vatandaşlarla üreticinin buluşmasına büyük önem verdiklerini belirterek "İstanbul ve Şişli'nin önde gelen isimleri kurulan iftar sofralarında bir araya gelerek hem yatırımcıya hem de tüketiciye birlik beraberlik mesajları verdi. Yeni dönemde kurduğumuz sofraların bize verdiği güçle daha büyük üretim ve ihracat hedeflerine ulaşacağız. On binlerce çalışanımızla bölgede yeni iş alanları açacağız" dedi.

Kandağ konuşmasında şu bilgileri verdi: Bayrağı aldığımız gün ilk sözümüz "Yazdığını yap, yaptığını yaz" oldu. Bu prensiple yola çıkarak ISO 9001 Belgesi'ni aldık ve kurumsallık yolunda önemli bir adım attık

Üyelerimize 2. sözümüz bölge envanterini çıkarmaktı 18 mahallede 187 sokak dolaşarak 2450 firmamızı kayıt alına aldık. Artık potansiyelimizi bilerek hareket edeceğiz. OTİAD olarak Biz biriz Kapsayıcılığımız ile 2450 firmamızın yaklaşık 60.000 çalışanımızla OTİAD çatısı altında bölgemize, İstanbulumuza, ülkemize katma değer sağlamak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir."

HİLTON'DA BÜYÜK BULUŞMA


OTİAD'ın Hilton'da düzenlediği iftar davetine katılım büyük oldu. TİM Başkanı İsmail Gülle, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, IHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, ve Fatih Bilici, ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı Ilker Öztaş, LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyüpkoca, MESİAD Başkanı Yusuf Gecü, BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, KYSD Başkanı Murat Özpehlivan, ZETSİAD Başkanı Mustafa Sartık, ASRİAD Başkanı Adnan Danışman, TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv, çok sayıda sektör temsilcisi ile tedarikçiler ve OTİAD üyeleri iftarda buluştu. 

GÜLLE; İHRACAT YAPMAKTAN GURUR DUYMALISINIZ

Burada bir konuşma yapan Türkiye ihracatçılar meclisi başkanı İsmail Gülle OTİAD üyelerine seslendi. Gülle "Osmanbey Ticaretin bir kültürü, Sizlerle birlikte ihracat yapmaktan, iş yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Osmanbey moda tasarım ve kalitenin, ihracatın merkezi bu dönüşümü sizler yaptınız sizler dönüştürdünüz kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır" dedi.

Gülle buradaki konuşmasında ihracatın önemine  dikkat çekerek şunları söyledi. "TİM olarak firmalarımızı fuara götürmek, ticarete götürmek, onları pazarlara sokmak, onları devlet desteklerinden faydalandırmak ve bu işin sonunda sizi yeşil pasaportla ticaret diplomasisisin saha neferi haline getirmek bizim görevimizdir.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise konuşmasında "Osmanbey bölgesinin önemli iş insanları ve kekstilcileri ile bir araya geldik şu sevincimi sizlerle paylaşmak isterim ki ben ne düşünüyorsam onlarda onu düşünüyormuş, bize düşen onların yapmak istediği projelere destek olmak Şişli'yi İstanbul’un incisi yapmak" dedi.

Anahtar Kelimeler:
OTİADOsmanbey
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