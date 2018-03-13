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Şirket kuruluşuna kolaylık

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, "Şirket kuruluşlarında ticaret sicil müdürlükleri tek temas noktası haline geldi." ifadesine yer verildi.

Şirket kuruluşuna kolaylık

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, "Şirket kuruluşlarında ticaret sicil müdürlükleri tek temas noktası haline geldi." ifadesine yer verildi.

13 Mart 2018 Salı 21:53
Şirket kuruluşuna kolaylık

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, şirket kuruluşunda ticaret sicili müdürlüklerinin tek temas noktası haline geldiği bildirildi.

Şirket kuruluşuna ilişkin tebliğde değişiklik

Bakanlığın yazılı açıklamasında, iş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanılması, yatırımcılarının karşılaştığı sorunların hızla çözülmesi, yatırım ortamına ilişkin bürokratik süreçlerin rasyonel hale getirilerek zaman ve maliyet anlamında iyileştirme sağlanması, ticaret sicili müdürlüklerinin şirket kuruluşunda tek temas noktası olması amacıyla gerekli yasal altyapının oluşturulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişilerin, imza beyanlarını noter onayı şartı kaldırılarak doğrudan ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilebilmesine imkan tanındığına işaret edilen açıklamada, anonim ve limited şirketler ile kooperatifler tarafından tutulacak ticari defterlerin açılış onaylarının noter yerine ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Limited şirket ve kooperatif kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulamasının kaldırılarak, bunların imzalarının tasdikinin doğrudan ticaret sicili müdürlerince yapılması imkanı tanındığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Limited şirketlerde pay bedellerinin dörtte birinin kuruluştan önce bankaya bloke edilmesi uygulaması kaldırılarak, kuruluştan itibaren 24 ay içinde ödenmesi kolaylığı sağlanmıştır. Büyük çoğunluğu ile dün, kısa zamanda yürürlüğe giren uygulamaya hızlı ve sorunsuz bir başlangıç yapılması hususunda Bakanlığımızca tüm tedbirler alınmış, gerekli ikincil mevzuat çalışmaları kısa sürede tamamlanmış ve MERSİS’te ilave uygulama devreye alınmıştır.

Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından,11 Mart'ta 238 ticaret sicili müdürlüğü müdür ve müdür yardımcıları Ankara’ya davet edilerek, geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Ticaret sicili müdürleri ve müdürlük personeli olarak yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, mevzuatta yapılan değişiklikler, MERSİS’e yapılan ilaveler ve MERSİS üzerinden yapılacak işlemler görsel sunumlarla detaylıca anlatılmıştır."

"İşlemler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi"

Açıklamada, uygulamanın tüm Türkiye’de sorunsuz başlaması, ticaret sicili müdürlüklerimizin yeni uygulamaya hızlıca adapte olması ve şirket kuruluş işlemlerinin mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilmesi ve tacirlerin ihtiyaçlarının karşılanması adına alınması gerekli tüm tedbirlerin Bakanlıkça zamanında alındığı vurgulandı.

Şirket kuruluşlarında ticaret sicili müdürlükleri tek temas noktası haline geldiği belirtilen açıklamada, "Ticaret sicili müdürlüklerinin özverili çalışmasıyla uygulamanın ikinci gününde, tüm Türkiye’de şirket kuruluş işlemlerinin tek noktadan ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Muhabir: Zeynep Akyıl

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Ekonomi
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