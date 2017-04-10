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Ekonomi:
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10 Nisan 2017 Pazartesi 13:07

TOKİ’den emeklilere 300 TL taksitle ev 

TOKİ, bu yıl çok sayıda emekliyi ayda ortalama 300 lira taksitle ev sahibi yapmayı hedefliyor.

TOKİ'den emeklilere 300 TL taksitle ev 
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TOKİ’den emeklilere 300 TL taksitle ev 
   TOKİ, bu yıl çok sayıda emekliyi ayda ortalama 300 lira taksitle ev sahibi yapmayı hedefliyor. TOKİ, 2017'de inşa edeceği 65 bin sosyal konuttan emeklilere yüzde 25 kontenjan ayıracak. Böylece bu yıl 16 bin 250 emekli kira öder gibi ev sahibi olma imkanı yakalayacak. Projeler hayata geçirildikçe başvurular alınacak. Eğer projelerde başvuru sayısı konut sayısını aşarsa kura çekilecek. Emeklilere kurada çifte şans sunulacak. Kura sonucu emekli kategorisinden hak sahibi olamayanlar, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacak.
   TOKİ Başkanı Ergün Turan, ürettikleri konutları sıfır kârla sattıklarını söyledi. Turan, "Yaptığımız konutların yaklaşık yüzde 92-95'i, sosyal konut. Gelir paylaşımlı projelerden elde edilen gelir ile projelerimizi finanse ediyoruz. İştirak şirketlerimiz var, onlardan elde ettiğimiz gelirler var. Kâr amaçlı bir kuruluş değiliz. Bina maliyetine konut sahibi yapıyoruz. 100 bin TL'ye mal ediyorsak, o fiyata satıyoruz" dedi.
  TOKİ, ev sahibi olmak isteyen emeklilere duyuruları internet sitesinden yapıyor. www. toki.gov.tr adresindeki 'Emeklilere Özel' bölümünü tıklayanlar, buradan projeleri ve başvuru tarihlerini görebiliyor. Başvuru ve satış işlemleri Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığı ile yürütülüyor. Başvuru esnasında emekli kimlik kartı veya emekli olduğuna ilişkin belgenin ibraz edilmesi yeterli oluyor. TOKİ'nin başvurularında dernek üyeliği şartı bulunmuyor.
 
    TOKİ'den ev almak için aranan şartlar şöyle: 

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması,

TOKİ'den konut almamış olması,

Kendisine, eşine ve/ veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/ kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun olmaması,

Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 3 bin 200 lira (İstanbul'da 3 bin 700 TL) olması,

GK'dan emekli olması (Emeklinin vefat etmesi durumunda, dul eşi başvuruda bulunabilir); eşlerden her ikisinin de emekli olması durumunda yalnızca birinin başvuruda bulunması.
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