Türkiye Finans'tan 70 milyon liralık kira sertifikası ihracı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, 27-28-29 Kasım tarihlerinde talep toplaması gerçekleştirilen 179 gün vadeli 70 milyon liralık yeni kira sertifikası halka arzını tamamladığını duyurdu.

Türkiye Finans'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bankanın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin 1 Aralık'ta yurt içi piyasada ihraç ettiği, yönetim sözleşmesine dayalı, 70 milyon lira tutarlı 179 gün vadeli yeni kira sertifikası ihracı tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, yılın ilk 11 ayında toplam 1,188 milyon lira tutarında kira sertifikası ihraç ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırımcılarımızın yıl boyunca gösterdiği yoğun ilgi, İslami finansı destekleyen ve aylık kupon ödemeli halka arz işlemleri ile bireysel yatırımcıya ulaşan Türkiye Finans'a duydukları güvenin somut bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde de sukuk ihracı konusunda kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve reel ekonomiye finansman desteğimizi devam ettirmek amacıyla, 2 milyar lira tutarlı yeni tavan başvurumuzun onayını aldık. Kurmuş olduğu ikinci bir varlık kiralama şirketi ile reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak, her ay gerçekleştireceğimiz yeni kira sertifikası ihraçlarından sağlayacağımız finansmanla ekonomiye verdiğimiz desteği sürdüreceğiz."

Bu arada şirket, söz konusu ihraca ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimizin talep toplamasını 27-28-29 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 70 milyon lira nominal değerdeki, 179 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur." ifadelerini kullanmıştı.





